La cosmecéutica permite cuidar las capas más profundas de la piel Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de agosto de 2022, 13:42 h (CET)

La cosmética y cosmecéutica son disciplinas que buscan mejorar el aspecto de la piel. Sin embargo, hay grandes diferencias entre ambas, puesto que la cosmecéutica es más compleja y, por lo tanto, más eficaz que los productos cosméticos.

Ofreciendo los amplios beneficios de la cosmecéutica, iMstant Cosmeceutics se consolida como una empresa innovadora de base tecnológica especializada en el diseño, fabricación y comercialización de tratamientos cosmecéuticos personalizados, de acuerdo a un diagnóstico cosmético digital personalizado.

¿Qué diferencias existen entre cosmética y cosmecéutica? La penetración de los productos cosméticos, que cuentan con macromoléculas, no va más allá de la dermis. Estos permiten mantener un mínimo de cuidado, por lo cual, en muchos casos, son recomendados solo en la etapa de la adolescencia o pieles muy jóvenes. Por otro lado, los productos cosmecéuticos incorporan ingredientes biológicamente activos que son capaces de generar cambios en las estructuras cutáneas y restablecer las funciones de la piel. En algunos casos, contienen activos encapsulados en nanovesículas, por lo que llegan a capas más profundas de la piel.

Otra gran diferencia es que los cosmecéuticos deben ser prescritos y recomendados por un profesional de la belleza, como puede ser un cosmetólogo especialista, un dermatólogo, esteticistas o profesionales farmacéuticos. Sin embargo, los cosméticos pueden ser adquiridos en cualquier tienda de un centro comercial, por ejemplo, ya que no necesitan una prescripción específica.

Lo más importante que se debe tener en cuenta es que los cosméticos solo se ocupan de mejorar la belleza de las capas más superficiales de la piel, mientras que los cosmecéuticos se centran en penetrar en las diferentes capas que componen la dermis, y, por lo tanto, de cuidar el cutis desde el interior.

Tratamientos cosmecéuticos personalizados Utilizando tecnología de última generación, iMstant Cosmeceutics emplea un sistema de diagnóstico cosmetológico que es capaz de analizar la piel y detectar sus necesidades específicas. Con este resultado, elabora una fórmula completamente personalizada para cada persona.

Esta fórmula no solo tiene en cuenta los inestetismos de la piel resultantes del análisis online de la piel, sino que se completa con las preocupaciones particulares, datos demográficos, como la edad y sexo, y los datos ambientales como la radiación UV, el índice de polución y la humedad del lugar donde vive el usuario.

El resultado es un producto cosmecéutico elaborado con los principios activos que requiere específicamente ese tipo de piel y con los datos adicionales que entrega cada persona. Por lo tanto, este producto trabaja la piel desde el interior y trabaja como lo haría un tratamiento específico de farmacia.

Los expertos de iMstant Cosmeceutics se esfuerzan en conseguir la fórmula específica para cada tipo de piel, pero también para cada persona en particular, por lo que no hay dos formulaciones iguales.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cómo funciona la cirugía refractiva? Sportalis, las oportunidades para encontrar trabajo en el sector deportivo Caso éxito en travel con THB hotels ¿Cómo detectar trastornos de ansiedad, estrés o TOC? CompramosTuPiso.com puede ofrecer de manera gratuita una valoración del coste de un piso