El contorno de ojos natural de NaturalKirei es ideal para tratar las bolsas, ojeras y líneas de expresión

lunes, 22 de agosto de 2022, 13:27 h (CET)

Según el tipo de piel, se tienen unas u otras necesidades. Por ejemplo, la primera zona que sufre los signos del cansancio, el estrés y la falta de sueño es el área periocular.

La piel de esta parte del rostro es mucho más fina y delicada que la del resto de la cara, por ello, necesita cuidados especiales. Entre las alternativas más efectivas para combatir los daños y signos de envejecimiento, así como las bolsas y líneas de expresión, se ubican las cremas de contorno de ojos. Uno de los productos naturales más destacados en esta área es NK Eye Lift, perteneciente a la marca cosmética NaturalKirei.

Tratar signos de cansancio o envejecimiento con el contorno de ojos Según los últimos estudios de Ipsos Europa, el 71 % de las mujeres de 25 años ya cuentan con problemas en el área de los ojos. Una de las imperfecciones más comunes son las ojeras. Estas son el resultado de la resequedad de la piel, problemas hormonales o de circulación. Con el paso de los años, se vuelven más marcadas debido al adelgazamiento de la epidermis.

Por su parte, las bolsas son consecuencia de la hinchazón de los parpados, las cuales se acentúan en ciertas circunstancias y se hacen más evidente en la edad madura.

Finalmente, las líneas de expresión aparecen cuando la piel pierde la capacidad de producir colágeno y elastina de manera natural. En estos casos, el uso de una crema de contorno de ojos es lo recomendable para hidratar y nutrir el área y para contrarrestar los factores que favorecen el envejecimiento. Estos productos cosméticos vienen en formas de cremas, geles o sueros.

¿Cómo elegir el contorno de ojos adecuado? El contorno de ojos se debe elegir en función de la imperfección que se desea corregir. Los productos descongestionantes que promueven la microcirculación son los ideales para combatir las bolsas y la hinchazón. Por su parte, las cremas con vitamina K y C son recomendadas por aportar elasticidad y luminosidad, sobre todo en el caso de las ojeras marrones y azuladas. Mientras tanto, los que contengan ácido hialurónico ayudarán en la hidratación y tersura de la zona, previniendo los signos de envejecimiento.

Las formulaciones recomendables para el cuidado de esta área son las de texturas ligeras, no grasas y de fácil absorción.

En este sentido, el contorno de ojos NK Eye Lift permite lucir unos ojos cuidados, ya que atenúa las bolsas, ojeras y las líneas de expresión gracias a su principal activo EYELISS . Este producto es vegano y no tiene parabenos ni colorantes. Debido a la formulación enriquecida con ácido hialurónico y células madre de la uva, actúa de manera inmediata en la hiperpigmentación y las arrugas.

A la hora de tratar y minimizar las imperfecciones faciales, se requieren cuidados específicos, por lo que elegir una crema de contorno de ojos adecuada y natural es imprescindible para favorecer la salud de la zona.



