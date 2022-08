El teletrabajo o trabajo híbrido, la tendencia que llegó para quedarse Emprendedores de Hoy

En los últimos años, la transformación en el mercado laboral se ha hecho inminente, sobre todo después de que la pandemia llevara a las organizaciones a replantear sus modelos de trabajo. En ese sentido, el trabajo híbrido se ha convertido en una de las principales alternativas de las empresas, por considerarse que proporciona una experiencia más cómoda y refuerza la cultura organizacional.

Ante el reto que enfrentan las compañías de adaptarse a las tendencias laborales actuales, empresas como West Telco se han enfocado en brindar soluciones para el teletrabajo ajustadas a esta necesidad. Como distribuidor de software, esta firma dispone de alternativas útiles, eficientes e innovadoras para facilitar la transición a un nuevo modelo de teletrabajo.

¿Por qué apostar al trabajo híbrido? Aunque se consideró como un experimento que inició a causa de la pandemia, el trabajo híbrido se ha convertido en el modelo habitual de un gran número de organizaciones. De acuerdo a diferentes estudios, muchos empleados manifestaron que trabajar desde casa los ha hecho más felices y productivos. De hecho, un 36% de los trabajadores que se desempeñan bajo esta modalidad mantienen un vínculo de conexión positiva con sus compañeros y con la empresa.

En ese sentido, el trabajo híbrido se caracteriza por generar mayor flexibilidad, lo que permite a los empleados equilibrar su carga de trabajo y participar plenamente en las actividades laborales. Según especialistas, en un modelo de trabajo menos flexible, la participación, así como la moral y el compromiso de los empleados tiende a disminuir. Por otra parte, el modelo de trabajo híbrido o remoto puede incrementar la productividad, ya que permite a los trabajadores llevar a cabo sus tareas sin distracciones de otros empleados.

Incrementar la confianza entre directivos y empleados, mejorar la cultura empresarial y lograr una mayor satisfacción de los trabajadores son otras de las razones por las que el trabajo híbrido se convierte en una opción cada vez más atractiva para las organizaciones en la actualidad.

Soluciones para el teletrabajo para todo tipo de empresas Como una compañía especializada en la distribución de software, West Telco ha logrado distinguirse en el mercado por ofrecer soluciones para el teletrabajo ajustadas a las necesidades, que no solo contribuyan en la satisfacción laboral, sino también en la optimización de las operaciones de todo tipo de organizaciones.

Uno de sus servicios más destacados esZoom, un software diseñado para potenciar el rendimiento de los empleados, mejorar la comunicación y mantener un ritmo de trabajo favorable para las compañías. Zoom es conocido principalmente como proveedor de videollamadas, pero cuenta con muchas otras soluciones que históricamente se han usado en empresas más grandes.

Es por ello que se ha lanzado el servicio de Zoom One. Esta solución se caracteriza por unificar chats, llamadas telefónicas en la nube, videollamadas, así como también pizarra y reuniones en una sola herramienta. Lo que permite que tanto empleados como directivos, cuenten con todos los elementos necesarios para trabajar cómoda y eficientemente desde cualquier lugar.

West Telco Europa es distribuidor oficial de Zoom, y destaca no solo por tener las mejores condiciones, sino por ofrecer formación y soluciones adaptadas a cada empresa, incluyendo la tecnología pertinente de ser necesario. Y es que simplificar la forma de trabajar mediante recursos innovadores, es un sector que tiene cada vez más importancia en un mundo en el que el teletrabajo y el trabajo híbrido se han convertido en una realidad.



