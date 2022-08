Todos los beneficios de utilizar lavanderías de autoservicio, por Waterproof

En muchos hogares, debido a la falta de tiempo o espacio, o por razones económicas, algunas tareas domésticas están siendo encargadas a entidades externas como es el caso del lavado de ropa. En los últimos años, las lavanderías de autoservicio han obtenido gran realce en el mercado al ofrecer un servicio completo que facilita el lavado de ropa con excelentes resultados y permitiendo mayor rentabilidad de tiempo y dinero.

Una de las empresas que prestan este servicio es Waterproof, la cual se encuentra presente en Cataluña gracias al Grupo Lavaclick.

Ventajas de la lavandería de autoservicio Para muchos la lavadora y secadora son equipos indispensables, sin embargo, hay hogares que no cuentan con ellos y una de las soluciones más factibles y eficientes en la actualidad son las lavanderías de autoservicio que se encuentran en tendencia en los últimos años debido a las grandes ventajas que ofrecen. En primer lugar, permiten ahorrar tiempo al realizar todo el servicio de lavado y secado en corto tiempo (una hora aproximadamente). Además, permiten al cliente controlar el proceso con lo cual aseguran el cuidado de su ropa, a diferencia de las lavanderías tradicionales donde los dueños son los que realizan el lavado. Por otro lado, la capacidad y potencia de lavado que presentan las máquinas permiten realizar un trabajo eficiente y versátil, dejando la ropa bien limpia sin importar el nivel de suciedad ni la variedad de prendas introducidas, ya sea sábanas, edredones, ropa de mascotas, etc. Por último, este servicio es una alternativa de mayor provecho porque resulta más económico debido al alto consumo de electricidad que genera lavar en casa.

¿Por qué este servicio está en auge en España? Este modelo de autoservicio representa un gran negocio para empresarios, ya que no exige grandes inversiones y no requiere gastos en personal debido a la propia naturaleza del self-service. A nivel particular, el lavado es una de las tareas cotidianas más tediosas y agotadoras, por lo que utilizar un servicio de lavado económico y con amplia capacidad de carga es la mejor opción para estudiantes, turistas y adultos con poco tiempo disponible.

Waterproof es una empresa dedicada al montaje de lavanderías de autoservicio en España y Portugal, iniciando negocios rentables propios de alta calidad. Sus servicios no requieren cánon de entrada ni royalties y ofrecen un soporte completo en el montaje, decoración moderna y la instalación de equipos de lavandería de última generación.

Las lavanderías de autoservicio son unos de los negocios más rentables en España en la actualidad que requieren menos inversión y generan menos gastos. Todo esto, sumado al creciente auge que tiene esta tendencia, lo convierte en una excelente opción para emprender de la mano de empresas con experiencia en el sector como Waterproof.