¿Qué es un cambio de uso de local a vivienda y cómo hacerlo con la ayuda de Projectum.es?

domingo, 21 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Hasta el momento, más de 24 países de la Unión Europea han levantado todas las restricciones del Covid-19, retomando así la presencialidad en las actividades cotidianas. Este proceso ha implicado el traslado de una cantidad importante de personas que buscan estar cerca de sus trabajos o universidades. Además, debido a la guerra, la cifra de refugiados del este de Europa también ha aumentado.

Como consecuencia de las migraciones internas en España, la disponibilidad de viviendas y pisos en alquiler ha disminuido, mientras que los precios han aumentado. Entre las opciones para conseguir una propiedad, es posible recurrir al cambio de uso de local a vivienda, proyecto que realizan profesionales dentro de la plataforma projectum.es.

¿Cómo está la situación actual del alza de precios en los alquileres de pisos y viviendas? De acuerdo con distintos portales web inmobiliarios, en marzo se registró una subida interanual media del alquiler en España de un 5,09 %. Dicho aumento se presentó con más fuerza en las capitales. En Alicante, el porcentaje interanual fue de 17,2 %, en Barcelona 15 % y en Segovia 14,5 %. Esto se debe, principalmente, a que los jóvenes estudiantes se mudan a las ciudades para continuar sus estudios. Además, muchos empleados han sido reubicados para aprovechar mejor su tiempo en las empresas.

Mientras la demanda aumenta, la oferta de alquileres se reduce y no cumple con lo exigido. En este panorama, el Gobierno español decidió limitar la subida de los alquileres por un tiempo determinado. Sin embargo, frente a la inflación que va en aumento, también se estableció topar el incremento a un 2 % en caso de que no exista un acuerdo entre las partes.

¿En qué consiste el cambio de uso de local a vivienda? En este contexto, se plantean nuevas alternativas para paliar la situación. Tal es el caso del cambio de uso, este consiste en cambiar la función que tiene un inmueble, generalmente un local, para convertirlo en una vivienda. Debido a la poca oferta de alquileres y a los precios elevados, este método es una de las formas más económicas de conseguir una vivienda (para el cliente) y una forma de rentabilizar de forma diferente un inmueble (para el propietario).

Para llevar a cabo el proyecto, es necesario realizar el mismo proceso que exigen cuando se trata de una vivienda de obra nueva. Esto quiere decir que es indispensable seguir las normas del Código Técnico de la Edificación (CTE). Asimismo, se deben seguir las normas de habitabilidad, las cuales permiten que al inmueble le sea asignada una cédula de habitabilidad.

Por otra parte, se debe contar con el servicio de ingenieros y arquitectos que evalúen el inmueble que se desea convertir en vivienda. El equipo técnico de la plataforma Proyectum.es ofrece un servicio especial para evaluar las condiciones del inmueble y determinar si el proyecto es viable o no e ir sobre seguro, sin pérdidas de dinero ni de tiempo.

Esta alternativa representa en la actualidad una de las formas más factibles para tener un hogar con menor coste, por ello, es propicia para personas que ya disponen de un local.



