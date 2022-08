Las razones para contratar a DATCON NORTE Emprendedores de Hoy

viernes, 19 de agosto de 2022, 12:58 h (CET)

Cumplir adecuadamente con la Ley de Protección de Datos es esencial para los comercios actuales, no solo porque asegura el resguardo de los datos personales que gestionan, sino también porque evita las sanciones que la normativa impone a quienes no la cumplan.

Lo ideal es dejar esta tarea en manos de un Delegado de Protección de Datos, tal como los que conforman la compañía DATCON NORTE. La firma está conformada por quienes son ahora mismo una figura clave en el RGPD, encargándose de ayudar a empresas, organismos y administraciones a garantizar el cumplimiento de la normativa. Por esta y muchas otras razones, es ideal contratar sus servicios.

Razones por las cuales contratar los servicios de esta empresa de protección de datos La primera razón es porque actualmente para una empresa u organización, mantener una óptima gestión en lo que respecta a la obtención de datos personales a través de la web puede ser un poco complicado. Básicamente, se debe a que son aspectos que están regulados en la ley española y europea, que puede acarrear consecuencias si no se cumplen debidamente.

Esta compañía permite que las empresas no tengan que encargarse de nada, sino que ellos como profesionales se hacen cargo de hacer lo necesario para garantizar que cumplan la ley, para que así se concentren en lo verdaderamente importante. Pero hay más razones por las que es ideal contratar sus servicios. Por ejemplo, se trata de una compañía con mucha experiencia dedicada únicamente a la Ley de Protección de Datos, por lo que está altamente especializada y es sumamente fiable. Además, no presta un servicio automatizado, sino hecho a medida para sus clientes, con personal que los acompaña y les hace seguimiento, que siempre les atiende cuando lo necesitan y que están allí para protegerlos en caso de algún problema.

Esta firma se encarga de formar a los empleados Además de todos los beneficios anteriores, esta firma también se encarga de formar a los empleados de la empresa, organización o administración con los que estén trabajando. De esta manera, los preparan para que sepan bien cómo llevar a cabo la gestión de datos en el marco de la normativa vigente. Para conocer el valor de sus servicios, solo hay que acceder a su página web. A través de su plataforma, los usuarios podrán contactar con su equipo para obtener un presupuesto totalmente a medida en tan solo unos pocos minutos.

Por último, si el cliente que desea solicitar los servicios de DATCON NORTE es asociado de la Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia (CECOBI), podrá beneficiarse además de condiciones especiales.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.