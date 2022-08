Victor Aroca, ‘Vamos a revolucionar el mundo espiritual para una nueva humanidad’

Victor Aroca y todo el dream team que le acompaña están preparando algo que no tendrá precedentes en la historia de la humanidad en el mundo espiritual, a través del arte en todas sus manifestaciones. Según afirma él mismo, “lo que estamos preparando aún no se ha visto antes del modo que nosotros lo estamos elaborando”.

Ya tuvisteis una primera fase de casting presencial en Madrid. ¿Cuál es vuestro próximo objetivo?

Estamos organizando una campaña de marketing para repetir la experiencia de forma distinta, con una puesta en escena muy cuidada y para un aforo de quinientas personas. Con esta última fase del casting, se cerrará toda la selección que, de momento, vamos a precisar para empezar a trabajar con las personas que serán parte de la familia de semillas estelares, aunque existirá la opción de poder colaborar con todas nuestras marcas a través de otras webs que pronto anunciaremos.

Victor, ¿qué nos podrías adelantar de todo lo que estáis preparando?

En estos momentos, hay mucho hermetismo al respecto porque deseamos crear un impacto sin precedentes. Lo que es cierto es que vamos a lanzar una Gala por todo lo alto en varios continentes, con todo tipo de espectáculo y contenidos que van a ser muy novedosos y van a atraer a muchos seguidores en todo el mundo.

Lo más importante no es lo que haces, sino el cómo lo haces; no es lo que dices, sino el cómo lo dices. Cuando empecé en la radio, algunos oyentes me contactaron para darme las gracias porque mi manera de hablar les llegaba, si esto era posible hace cuatro años a pequeña escala, ahora simplemente se amplificará a todo aquel que resuene con la calidad de nuestros contenidos.

¿Podrías ponernos un ejemplo para tener una idea clara de a qué te refieres?

Cuando me sumergí de lleno en esta aventura, estudié, probé, analicé y experimenté en primera persona para tener una certeza sobre qué deseaba proyectar a los demás, de forma que pude observar en el arte, cuando se intenta dar un mensaje, dónde estaban sus puntos flacos y sus puntos fuertes, qué iba a hacer y qué no haría, por el análisis tan profundo que me ha permitido crear algo nuevo, algo que aún no se ha hecho y que gracias a toda la familia de semillas estelares y el dream team es posible.

Hablando del ejemplo, imagina que en esta sociedad la gente está por sistema y subconsciente muy habituada a hablar en negativo, ir en contra de todo, antidrogas, antiviolencia, etc. Lo que la humanidad no sabe (o al menos parte de ella), es que cuando tú dices, yo soy anti algo, creas más de eso, porque estás en la resistencia y no se aplaca lo que no nos gusta con resistencia, aquello que resistes, persiste.

Entonces, si me preguntas si estoy en contra de las drogas, mi respuesta es no, estoy a favor de una vida saludable, si me preguntases si estoy en contra del maltrato animal, mi respuesta seria no, estoy a favor del cuidado y protección animal, y así con todo lo anti, revertido a pro… aunque parezca lo mismo, no lo es, porque estamos operando en ambas polaridades, a más queja o más densidad, más poder le damos, esto es un simple ejemplo de cientos de cosas que vamos a cambiar o enseñar, el léxico, hacer entender a las personas como reeducarse para mejorar su vida. Cuando cambias tu prisma, cambia tu realidad.

Yo he sido muy anti… muchas cosas, hasta que entendí que dentro de las leyes universales, ir contra algo es crear más de ese algo, a partir de ese momento, fui pro… ahora que soy consciente de ello, aporto mi experiencia para mejorar primero mi vida y, por extensión, la de todo aquel que resuene con esta lección de vida, porque una vez la integras, muchas cosas mejoran y cambian sustancialmente.

Por lo que nos cuentas, todo el universo que has creado viene siendo pionero para cambiar muchos paradigmas.

Tal y como he dicho anteriormente no es lo que haces, es el cómo lo haces, tampoco es lo que dices, sino el cómo lo dices, ello determina mucho el enfoque, el impacto y el resultado en nuestro día a día.

Creo que todos sabemos muy bien que una misma cosa se puede hacer o decir de muchas maneras, pero cuando decides hacerlo o decirlo, ahí estás autodefiniéndote.

No venimos a ser perfectos, la experiencia humana está diseñada para evolucionar, entonces la polaridad de la dualidad tiene un gran propósito, crecer en positivo respecto a experiencias del pasado.

Las personas que mueven los hilos saben bien que decir anti… contra… les favorece, nosotros solo venimos a crear un nuevo mundo, no vamos contra el viejo sistema porque si lo hiciéramos solo le daríamos fuerza y poder, nosotros creamos uno paralelo para quien desee unirse, no es un tema de cantidad sino de calidad, lo que si tenemos muy claro es que, “Vamos a revolucionar el mundo espiritual para una nueva humanidad”.

Realmente lo más importante de este universo es que es artístico, llega a la masa, das un mensaje que va a ser muy fácil de asimilar, ya depende de cada cual el uso de hace de la información que recibirá, pero que tenemos muy claro que es un impacto mediático donde la estética, el formato, los argumentos, la manera de proyectarlo y la esencia se combinan magistralmente.

¿Crees que la humanidad está preparada para todos estos cambios?

Creo honestamente que si, porque de algún modo, hay una cierta saturación en el sistema, la gente se cansa de siempre lo mismo, el punto es dar una información organizada para que, de este modo, tengas una orientación hacia un mundo espiritual que te eleve como persona. Hacerlo a través del arte, no solo te divertirá, también te nutrirá el alma.

Al fin y al cabo, es una decisión muy personal, cada uno sabrá si elige esa vida o no, conozco a personas muy ateas y nada religiosas, que son muy espirituales. Por eso no me gusta la idea de que ser espiritual se tenga que vincular necesariamente a la religión, aunque también hay personas religiosas que lo son, hay de todo en esta maravillosa humanidad.

¿Qué es para ti, ser espiritual?

“Ser espiritual tan solo consiste en hacer el menor daño posible, en hacer el mayor bien posible, en practicar el amor, la compasión, la comprensión, la paz y la verdad en todas las áreas de la vida”.

Hay personas que, aun sin creer en vidas pasadas, religiones o dimensiones, practican esta filosofía solo por mera educación, principios y valores. Por eso, creo sinceramente que son mucho más importante tus actos que las creencias que uno pueda defender, porque las personas no cambian con tu opinión, cambian con tu ejemplo.