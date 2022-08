Mindhead y la internacionalización de las empresas Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Al igual que en 2008, la internacionalización de las empresas se ha consolidado como una palanca de salvación ante la crisis económica actual en España.

La pandemia generada por el COVID-19 trajo consigo una grave emergencia sanitaria. Esto obligó a la imposición de medidas drásticas a nivel mundial que, en consecuencia, tuvieron un impacto global en la economía. Por ello, las empresas españolas deben buscar alternativas y nuevas vías de negocio, siendo la internacionalización empresarial una de ellas.

Este proceso no es sencillo y muchas empresas se han quedado en el camino por no contar con un buen apoyo profesional. En este sentido, la compañía consultora Mindhead se alza como una excelente opción para el asesoramiento, gracias a su sólida experiencia en internacionalizar compañías españolas en más de 17 países.

¿Por qué apostar por la internacionalización de las empresas para superar la crisis económica? Nuevamente, la internacionalización de las empresas se ha convertido en una de las mejores opciones para superar la crisis económica. O, al menos, eso parecen mostrar los datos del último informe anual de Comercio Exterior. Este indica que, para el 2021, las exportaciones alcanzaron un máximo histórico, superando los 316.000 millones de euros. Además, han crecido un 21,2 % frente a 2020 y un 9,1 % respecto a 2019.

La internacionalización de productos permite a pequeñas y medianas empresas alcanzar un mayor crecimiento, tanto a medio como a largo plazo. De hecho, se han visto casos de empresas que han cuadruplicado su tamaño por lanzar sus productos y servicios al exterior.

La competitividad de las empresas también aumenta, notándose un crecimiento de sus capacidades. Así, consiguen una mayor productividad al estudiar e interactuar con otros competidores y mercados.

Este crecimiento y esta mayor competitividad dan lugar al fortalecimiento de la empresa, lo cual le ayudará a afrontar mejor las posibles crisis económicas que se desarrollen en el futuro. Aparte de ello, los ingresos de la empresa se ven diversificados en distintos mercados, haciendo que las crisis presentadas no afecten de la misma manera.

Asesores empresariales con amplia experiencia en internacionalización Estar bien asesorado es fundamental para iniciar cualquier aventura empresarial. En Mindhead, cuentan con asesores que han tenido éxito en diversos casos de internacionalización empresarial. La amplia experiencia que han adquirido en este ámbito les permite adelantarse a las adversidades e incidencias. Gracias a ello, evitan que se generen pérdidas que puedan hacer a los empresarios abandonar sus objetivos.

El servicio de asesoramiento de esta compañía es completamente personalizado y se adapta a la medida del cliente. Los profesionales estudian las necesidades y circunstancias de cada exportador y, con base en ellas, establecen la mejor ruta para la internacionalización.

Cada día son más las empresas españolas que deciden abrirse paso en el comercio externo, convirtiéndose en una tendencia al alza. Con el asesoramiento de Mindhead, los negocios pueden desarrollarse con éxito y alcanzar una mayor productividad y cuota de mercado.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.