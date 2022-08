Ventajas y usos de utilizar la aplicación SIGNply en empresas para firmar online Emprendedores de Hoy

miércoles, 17 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

La firma digital lleva ya cierto tiempo utilizándose, y aunque en un principio muchas empresas desconfiaban de su seguridad por estar asociada a un entorno digital, lo cierto es que hoy en día es una herramienta en auge que resulta mucho más segura que la firma sobre papel. De hecho, el poder firmar online ofrece muchos beneficios que una gran cantidad de empresas están aprovechando. Para hacer que sea todavía mucho más fácil y rápido, la app SIGNply ofrece la posibilidad de firmar onliney almacenar documentos con las mayores garantías de seguridad, de manera totalmente gratuita.

Ventajas de poder firmar online con esta aplicación SIGNply es una aplicación gratuita desarrollada por un equipo de profesionales con mucha experiencia en lo que se refiere a firma digital para empresas. Hasta ahora, por medio de su aplicación, han llevado las ventajas de firmar online a pymes, ayuntamientos, grandes empresas, bancos, hospitales, entre otros. Los principales beneficios de su uso es, en primer lugar, que permite autenticar un documento de manera digital con una firma o sello con total garantía de seguridad y validez, ya que cuenta con certificados seguros propios que cuentan con las mayores garantías jurídicas y legales. Además de eso, su uso evita la utilización excesiva de papel así como también reduce los costes y las gestiones de almacenaje relacionado con este.

Otra de sus ventajas es que las personas no necesitan desplazarse a otro lugar para firmar un documento, sino que lo pueden hacer rápidamente desde su dispositivo móvil en cualquier lugar en el que se encuentren. Y una última ventaja a mencionar, entre muchas otras, es que es capaz de convertir de manera instantánea cualquier tipo de documento, ya sea una imagen, PDF, documentos Word, Google Docs, etc. Y permitir que se pueda firmar y sellar sin problemas.

Una app que mejora la seguridad y la experiencia del cliente Uno de los temas que más preocupa a las personas del entorno digital y de la digitalización en general es la seguridad. Y en lo que se refiere a firmas, muchos temen que exista una vulnerabilidad que favorezca las condiciones para un fraude. Sin embargo, con esta app no existe este tipo de peligro, ya que las posibilidades de fraude en su uso son prácticamente inexistentes, gracias a sus certificados sumamente seguros. Por otro lado, este nivel de seguridad, facilidad y practicidad que ofrece la aplicación, ayuda a las empresas a ofrecer un mejor servicio al cliente, haciendo que la entidad se posicione como innovadora.

Por último, SIGNply es también adaptable a cualquier negocio. De hecho, conociendo su API se puede personalizar la experiencia de firma digital, para que cualquier empresa pueda desarrollar la suya e implementarla en su propia aplicación si lo desea. Ahora mismo, hay mucha más información sobre esto en la página web. Por su parte, la app ya está disponible para descargarse en Android e iOS.



