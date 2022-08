Chupitos originales pensados para todos los paladares con Espit Chupitos Madrid Sol Emprendedores de Hoy

miércoles, 17 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Uno de los elementos protagonistas de las fiestas nocturnas en España es el consumo de chupitos.

Específicamente, en la capital del país, esta consumición de pequeño volumen, servida en vasos de cristal que no sobrepasan los 6 centímetros de alto, representan una de las alternativas más buscadas por los turistas y habitantes del territorio español.

Espit Chupitos Madrid Sol se ha consolidado como una de las principales opciones de quienes buscan una chupitería Madrid que ofrezca variedad y calidad. Este espacio es una propuesta de Party Área Madrid que se ha distinguido por ofrecer chupitos originales, pensados para todos los gustos y paladares.

Más de 600 chupitos originales para elegir Además de un ambiente de entretenimiento y diversión, la sala Espit Chupitos Madrid Sol se ha caracterizado por ofrecer una experiencia inigualable y exclusiva a sus consumidores. Este espacio cuenta con una sólida carta en la que se incluyen más de 600 opciones de recetas de chupitos originales con diferentes ingredientes y precios.

“Piruleta”, “Pirata”, “Sandra” y “Cremoso” son algunos de los nombres característicos que reciben los chupitos en Espit Chupitos Madrid Sol, cuyo precio va desde los 2,5 €. Además, es posible encontrar opciones de 3 € como el “pacto del diablo”, “el chupitazo”, “Lorenzo” y muchos otros.

Los chupitos especiales no faltan dentro de la extensa carta de esta chupitería Madrid. Por tan solo 5 €, los consumidores podrán disfrutar de tragos como “Rambo” y “Jalisco no te rajes”, entre otras particulares opciones que presentan los expertos a sus visitantes.

Adicionalmente, en este espacio se encuentran cócteles originales y la opción de disfrutar de sus tragos en jarras de uno o medio litro.

Sabores únicos y shows extraordinarios en un solo lugar La propuesta de Party Área Madrid se caracteriza por ofrecer a sus visitantes la posibilidad de disfrutar de experiencias únicas en un solo lugar. Una muestra de ello es Espit Chupitos Madrid Sol, un espacio en el que la población encontrará variedad de tragos para disfrutar no solo de su sabor sino de su preparación completamente en vivo.

La creatividad en sus recetas es solo uno de los atributos por los que ha destacado esta chupitería Madrid. Además, se caracteriza por ofrecer uno de los mejores ambientes musicales presentando opciones bailables y comerciales y también cómodas instalaciones con dos plantas a todo color, que reflejan la multiculturalidad del espacio.

La variedad y exclusividad en sus tragos ha permitido a Espit Chupitos Madrid Sol revolucionar el concepto de fiestas en Madrid. Los interesados en reservar o adquirir sus consumiciones VIP pueden hacerlo entrando en la página web de Party Área Madrid.



