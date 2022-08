In Extremis Film Services ha participado en múltiples películas con premios como especialistas de cine y de efectos especiales Emprendedores de Hoy

martes, 16 de agosto de 2022, 18:15 h (CET)

El cine es un arte que hace posible que los espectadores sientan que todo lo que ven en la pantalla es real. Detrás de todo este trabajo, hay un equipo de especialistas de cine que se dedican a simular y recrear escenas arriesgadas, suplantando a los actores que no tienen la preparación física para realizar determinadas tomas de vídeo. Además, crean escenarios mágicos que transportan al público a otros mundos.

El mercado cinematográfico en España ha crecido en los últimos años. Cada vez, surgen propuestas innovadoras que apuestan por brindarles al público entretenimiento de altura de la talla de las grandes producciones de Hollywood. Una de ellas es In Extremis Film Services, una empresa con más de 10 años de experiencia en el sector cinematográfico que ha producido y coordinado escenas de acción y efectos especiales para una larga lista de películas y series a nivel nacional e internacional, recibiendo destacados galardones que destacan la calidad de su trabajo.

Una de las empresas líderes en el sector cinematográfico Con una corta, pero intensa carrera, In Extremis Film Services ha logrado posicionarse como una de las empresas líderes en el sector cinematográfico porque sus producciones han logrado traspasar la pantalla, generando emociones entre el público apasionado por el séptimo arte. La calidad de sus trabajos también ha llamado la atención de importantes productoras de la industria como Universal, Paramount y 20th Century FOX, entre otras, que han dejado en sus manos el montaje de importantes escenas de sus películas y series.

Entre las producciones nacionales más recientes, en las cuales han participado, se encuentran Bienvenidos al Edén, Paraíso, Herederos de la tierra y Dalí, entre otros destacados títulos. A nivel internacional, trabajaron en la producción de XXX Reactivado y Lo imposible, dos reconocidas películas de la industria cinematográfica que se convirtieron en éxito en las taquillas a nivel mundial.

Una parte del éxito que ha logrado la firma se debe a que han formado un equipo de profesionales especialistas de cine y en efectos especiales que trabajan en conjunto para realizar cualquier tipo de escenas de acción, incluyendo asesoramiento y diseño, garantizando la máxima seguridad en el set de grabación para que el resultado sea una toma que se sienta real.

In Extremis Film Services ha recibido codiciados premios de la industria La larga lista de producciones para las cuales han participado le ha permitido a In Extremis Film Services recibir codiciados premios de la industria. En el año 2016 y 2019 recibieron el premio Goya, en la categoría efectos especiales por el trabajo realizado en las películas Anacleto y Súper López. Además, han recibido 4 premios Gaudí, uno de los galardones más importantes de Cataluña que destaca lo mejor del talento nacional.

Por otro lado, la firma ha colaborado en montajes para prestigiosas marcas como Samsung, Toyota, Adidas, Gillette y Nike, entre otras que avalan el profesionalismo con el cual el equipo de la empresa se dedica a producir piezas audiovisuales de altura.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.