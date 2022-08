Las nuevas colecciones de fundas de móvil de Muk Barcelona

Durante las vacaciones, en pleno verano, todo el mundo se pone todos los nuevos looks que se ha comprado y se hace las fotos de rigor en las calas con el barco, pero falta algo para acabar de brillar. El toque de color necesario, una nueva funda móvil personalizada, que da un estilo único y personal a todos los looks. Este accesorio se ha posicionado como una tendencia los últimos años y, sin lugar a dudas, ha llegado para quedarse.

Para toda aquella que quiere ir a la moda y llevar los diseños en tendencia, la marca Muk Barcelona es ideal. La tienda de fundas de las influencers que cuenta con varias colecciones y diseños que aportan el toque de personalidad y chic a cualquier look. Como no puede ser de otra manera, han lanzado 3 colecciones exclusivas para brillar este verano.

Acerca de las colecciones de fundas de móvil de Muk Barcelona Muk Barcelona ha presentado tres nuevas colecciones para el verano 2022 para que todo el mundo las pueda lucir allá a donde vaya. Esta marca dispone de una amplia oferta, dividida en distintas líneas y colecciones de fundas para que cada una pueda encontrar el diseño perfecto que encaje con su estilo.

La colección Agosto incluye 4 diseños diferentes, todos inspirados en un verano en la playa con amigas. La marca la ha lanzado junto a las influencers Ariadna Tapia y Carla di Pinto, fieles a Muk Barcelona desde hace tiempo. En uno de los diseños, se puede leer el lema “take me to agosto”, en tonos anaranjados y rosados. Otro de los modelos de esta colección destaca por su diseño con stickers y los otros dos restantes incluyen estampados psicodélicos de colores vivos.

Para su colección principal, Un verano sin ti,se han inspirado en un mood algo más desenfadado y con mucho buen rollo. Se puede encontrar el modelo de funda móvil personalizada Rainbow Name, que consta de un arcoíris sobre el que se imprime el nombre de la persona que la lleva. Esta colección también incluye motivos florales que recuerdan a un estilo más hippie. Todas las fundas de móvil de estas dos colecciones pueden conseguirse en la tienda online de la empresa por 24,90 €. La funda Sun Mode On es la reina de la colección, ideal para ir al Beso de Ibiza o a alguno de los tantos festivales.

El broche de las colecciones es la que ha lanzado con Violeta Mangriyan, llamada Violeta x Muk, que cuenta con 3 modelos distintos. Violeta, que hace tiempo que llevaba sus fundas, se ha lanzado a sacar una colección con ellas que está arrasando con todo. Como cuentan en Instagram (@mukbarcelona), las fundas son 100 % Violeta, reflejando su carácter y sus gustos, las ha diseñado ella para que todas puedan tener algo muy personal. My essentials destaca por ser una funda con stickers de todo lo que representa a Violeta: sus tatuajes, complementos favoritos y su perra Canela. Por otro lado, My name es una funda personalizable, con las iniciales de la persona que la lleva, y, por último, My print incluye un estampado colorido y veraniego de rayas. Adicionalmente, la colección incluye una correa para sujetar la funda por 12,90 €.

¿Cómo es el proceso de compra de las fundas personalizadas de Muk Barcelona? Se puede comprar desde su web y ofrecen envío a domicilio a península en tan solo 24 h – 48 h y a todo el mundo. Además, se puede pasar a recoger el pedido en una de sus dos tiendas, en las cuales se puede también personalizar la funda en menos de 15 minutos.

Con el código MUKVERANO, se puede obtener un 10 % de descuento para lucir una funda nueva en todas las fotos, en todos los festivales y en todas las cenas de verano, aquellas que se alargan tanto y no deberían acabar nunca.