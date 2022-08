Cursos de diseño de interiores con tarifa plana de la mano de Decofilia.com Emprendedores de Hoy

viernes, 12 de agosto de 2022

Actualmente, una de las disciplinas con mayor demanda de profesionales es el diseño de interiores. Por este motivo, una buena alternativa es recurrir a procesos de formación online con el objetivo de perfeccionar habilidades.

La plataforma decofilia.com, especializada en el desarrollo de cursos de decoración y diseño de interiores 100 % online para todos los públicos, ofrece un proceso de enseñanza con énfasis en el aspecto práctico. Para garantizar la calidad del aprendizaje, los cursos son impartidos por profesionales en activo, lo que permite a los alumnos aprender la práctica profesional “de la vida real”.

Cursos de diseño de interiores con una tarifa de suscripción plana Una de las ventajas más relevantes de la plataforma Decofilia.com es que los usuarios tienen acceso a todos los cursos disponibles mediante la contratación de una tarifa plana. En ese sentido, por solo 24 € al mes, los alumnos se aseguran aprender de forma sencilla, cercana, directa y práctica, sin necesidad de pagar matrícula ni cuotas de permanencia.

Como uno de los objetivos de la plataforma es ofrecer procesos de formación asequibles, una vez el alumno se apunta no tendrá incrementos en la cuota mensual mientras no se cancele. Los cursos se realizan en formato vídeo, con varias sesiones de unos 20-30 minutos de duración cada una.

Para complementar las clases, los cursos incluyen material de apoyo en formato PDF para ser descargado y consultado en cualquier momento, además de plantillas y archivos descargables exclusivos para suscriptores. También existen premios por fidelidad a partir del primer año, como accesos a sorteos exclusivos, webinars en directo, meetups presenciales y casos personalizados.

Los cursos de diseño de interiores trabajan con una metodología basada en la autogestión guiada Eva Ruiz y Elena González, socias y responsables de Decofilia.com creen en la enseñanza práctica y la filosofía learning by doing, motivo por el que los conocimientos pueden ser puestos en práctica en el día a día. La metodología de autogestión guiada permite al alumno completar cada curso a su ritmo, con un acompañamiento necesario para resolver cualquier duda.

Una vez inscritos, los alumnos tienen acceso a todos los videocursos disponibles, ordenados de forma cronológica para quienes empiezan desde cero. En cuanto a la duración de los cursos, cada uno contiene 10 clases virtuales, que conviene completar antes de continuar con el siguiente.

Al ser cursos autogestionables, las personas deciden cuánto tiempo dedican en función de sus preferencias y disponibilidad horaria, con el valor adicional de que los cursos se actualizan mes a mes.

Quienes estén interesados en aprender o perfeccionar sus conocimientos en relación con el diseño de interiores, pueden suscribirse a los cursos mediante un pago mensual, semestral o anual (este último con un mes gratuito de regalo), para que el coste de una formación de calidad no sea un problema.



