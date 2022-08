El auge de las tiendas temáticas en España Emprendedores de Hoy

viernes, 12 de agosto de 2022, 12:15 h (CET)

Una tienda temática es aquella donde el diseño y todos los productos están relacionados con un tema único. Este tipo de establecimientos pueden estar dedicados a una película, a una saga literaria, a un videojuego, a una serie de televisión u otra área.

Debido al auge de la cultura del entretenimiento, las tiendas temáticas se han esparcido por todo el mundo. Un ejemplo de ello es REINO de juguetes, empresa española que agrupa más de 20 locales distribuidos entre Madrid y Barcelona.

Las tiendas temáticas más populares del mundo Nueva York es una de las ciudades con mayor cantidad de tiendas temáticas. En 2021, se inauguró allí el local más grande del mundo dedicado a la saga de Harry Potter. De la misma forma que la mayoría de establecimientos similares, este comercializa artículos de merchandising relacionados con esta temática, como la toga de Hogwarts o la réplica de una snitch dorada.

Otra tienda temática popular es la dedicada a la serie de Netflix “El juego del calamar”. El local, ubicado en París, se encarga de vender los juegos que aparecen en el show, como es el caso de las galletas en molde.

Ambos establecimientos ofrecen una experiencia interactiva para los fanáticos de estas producciones tan exitosas. Este es un aspecto recurrente en las tiendas temáticas. Sin embargo, para lograrlo, se suele recurrir a la exhibición de vestimentas y de escenarios que aparecen en las series o películas.

El sector de las tiendas temáticas en España Hace algunos años, España no era un lugar conocido por sus tiendas temáticas. Sin embargo, sus centros comerciales han ido apostando por la renovación y hoy posicionan el país como uno de los pioneros en Europa. Así lo demuestran X-Madrid y Galeries Maldà, ubicados en la capital española y Barcelona respectivamente.

Entre ambos suman 24 tiendas temáticas. Algunas de ellas son Naruto’s Shop, el primer local dedicado al anime Naruto; Carrero Maldagó, el establecimiento de Harry Potter más grande de Barcelona; y Nintienda, encargada de distribuir artículos de videojuegos como Super Mario Bros y Animal Crossing.

REINO de juguetes es la empresa que está detrás de las tiendas temáticas mencionadas. Esta se ha posicionado como una de las compañías líderes en España en este sector. Otros de sus locales se dedican a temas como Pokémon, Disney, One Piece, Dragon Ball, Willy Wonka y el universo de Tim Burton.

La gran variedad de tiendas temáticas existentes alrededor del planeta pone de manifiesto que muchas modas no mueren. La ola de inauguraciones en España y el mundo parece estar dando paso a una nueva estrategia de los negocios a apostar por establecimientos más personalizados.



