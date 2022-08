Diez personajes femeninos de series de TV que nos conquistaron con su estilo

De los outfits noventeros de Rachel Green (Friends) y Hilary Banks (El Príncipe de Bel-Air) al estilo preppy de Blair Waldorf (Gossip Girl) o los arriesgados looks de Emily Cooper (Emily in Paris); viajamos a lo largo de las últimas décadas para repasar diez personajes femeninos de series de televisión que son auténticos iconos de moda y descubrir sus claves de estilo.

1. Hillary Banks (Karyn Parsons, El Príncipe de Bel Air, 1990-1996) Empezamos este viaje remontándonos a 1990. Y es que si hablamos de la moda de aquella década no podemos no hablar de El Príncipe de Bel-Air. La serie que catapultó a la fama a Will Smith fue un auténtico escaparate para las tendencias de la época. Y si bien el protagonista destacaba por su ropa holgada y con estampados salvajes, su prima, Hilary Banks, acaparaba todas las miradas gracias a su impecable estilo.



Cuando se redactan este tipo de artículos sobre iconos de moda de series de televisión, nunca faltan aquellos que nombran a personajes como Rachel Green o Carrie Bradshaw. Por supuesto, este destaca igualmente a ambas figuras (y es que lo merecen); pero también intenta reivindicar el nombre de otras que son auténticos referentes de estilo y que rara vez reciben el crédito que merecen. Hilary Banks, sin duda, es una de ellas.

De hecho, me atrevería a afirmar que la hija mayor de la familia Banks es uno de los grandes iconos de estilo de la historia de la televisión, y al mismo tiempo, uno de los más infravalorados. A lo largo de las seis temporadas de El Príncipe de Bel-Air, Hilary acercó a los espectadores las tendencias más aclamadas del momento, presumiendo siempre de un estilo personal único y admirable que combinaba lo mejor de la moda de finales de los ochenta y principios de los noventa.

Blazers con hombreras, trajes de chaqueta y minifalda a juego, minivestidos…el armario de Hilary era pura inspiración. Pero, si había una prenda que la caracterizaba era el sombrero. Su armario debía ser el paraíso de los bombines, y es que la joven lucía uno con casi todos sus conjuntos. Su elegancia, su capacidad para crear lookstrendy e inolvidables y su condición de prescriptora de tendencias la convierten en todo un referente.

1. Fran Fine (Fran Drescher, The Nanny, 1993-1999)



En 1993 se emitía el primer capítulo de TheNanny, una sitcom protagonizada por la inigualable Fran Fine, interpretada por Fran Drescher. Fine logró conquistar a los telespectadores gracias a su personalidad divertida y excéntrica, pero también gracias a su personal sentido de la moda y sus arriesgadas elecciones a la hora de vestir.



Pocas series consiguen ser recordadas por sus prendas, y TheNanny, en efecto, lo logra. Un triunfo que debemos agradecer a Brenda Cooper, directora de vestuario de la serie, que creó para el personaje de Fran Drescher un universo estilístico que giraba en torno a la idea de vestirse solo y para uno mismo. Lucir lo que a uno le guste y con lo que mejor se sienta, sin importar el qué dirán. Una filosofía que llevó a la protagonista de TheNanny a regalarnos outfits inolvidables protagonizados por prendas de marcas de lujo como Chanel, Versace, Fendi, John Galliano, Marc Jacobs o Moschino o Todd Oldham, entre otros. Un armario de ensueño para los amantes de la moda.



Sus estilismos combinaban prendas de neón con estampados animales, americanas y minifaldas ajustadas a juego, minivestidos, prendas en colores vibrantes… Looks con personalidad propia que continúan conquistando a las nuevas generaciones. Ahora, a través de las redes sociales, gracias a perfiles como el de la instagramerShanae Brown, dueña de la cuenta de Instagram @whatfranwore. Un perfil con más de 350.000 seguidores en el que Brown recopila los mejores atuendos de la niñera más estilosa.

1. Rachel Green (Jennifer Aniston, Friends, 1994-2004)





Tras el estreno de Friends en 1994, el personaje de Jennifer Aniston, Rachel Green, se convirtió en uno de los grandes iconos de estilo de la televisión, llegando incluso a dar nombre a un corte de pelo: The Rachel. Y es que el peinado de la amiga más glamourosa de la sitcommarcó tendencia en los noventa, llegando a ser el más usado por las mujeres en aquella década.

El estilo de Rachel, obra de la directora de vestuario de la serie, Debra McGuire, era un claro reflejo de la pasión por la moda del personaje. Desde slip dresses y minifaldas hasta las piezas lenceras, el guardarropa de Rachel estaba repleto de las tendencias más arriesgadas de los 90 y principios de los 2000. Un armario que se convirtió en objeto de deseo, compuesto por prendas icónicas que continúan conquistándonos e inspirándonos casi 30 años más tarde. Tanto es así que el pasado 2020, durante la cuarentena, casi medio millón de personas buscaron cómo vestirse como Rachel. El impacto del personaje de Aniston en la moda fue y es tal, que incluso el propio Ralph Lauren, su jefe en la ficción, lanzó en 2019 una colección inspirada en Rachel Green. ¿Hay algo más icónico?

1. Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, Sexo en Nueva York, 1998-2004)

Si hay alguien capaz de contar historias a través de la ropa, esa es, sin duda, Carrie Bradshaw. La protagonista de Sexo en Nueva York es la definición personificada de la moda. Una mujer que no tiene miedo a experimentar con las prendas, a divertirse. A mezclar estilos, colores y texturas. Y el resultado siempre es el mismo: un outfit de impacto que nos deja boquiabiertos.



Pero ¿quién hay detrás de los looks de infarto de Carrie? La estilista y diseñadora, Patricia Field, es la creadora del deseado vestidor de Bradshaw y mente pensante de los estilismos que han convertido a la protagonista de Sexo en Nueva York en un referente de moda.

Según contó Field en una entrevista concedida al blog de moda y tendenciasRepeller, “gran parte del estilo de Carrie se inspiró en la propia Sarah Jessica Parker”. Un estilo marcado por la combinación de prendas vintage y de diseño que, tal y como expresó la propia Field, logró cautivar a la audiencia “porque era algo nuevo e interesante en la televisión y también alcanzable”.

Amante de los zapatos de Manolo Blahnik y de las faldas de tul, el personaje de Sarah Jessica Parker nos conquistó con su estilo a lo largo de 6 temporadas, 94 episodios y 2 películas. En 2021, 17 años más tarde de la emisión del último capítulo de la serie, Carrie ha vuelto a las pantallas junto a Charlotte y Miranda para regalarnos una nueva entrega de outfits inspiradores en And justlikethat, la secuela de Sexo en Nueva York disponible en HBO.





1. Samantha Jones (Kim Katral, Sexo en Nueva York, 1998 -2004)





Valiente, elegante, sensual y divertida, Samantha nos conquistó con su personalidad arrolladora y sus looks de businesswoman llenos de color. Una clara precursora de lo que hoy conocemos como el dopaminedressing, o lo que es lo mismo, vestirse de una forma extrovertida y divertida, apostando por colores vivos. Una estética perfecta para reflejar la personalidad de Samantha Jones, ideada por la directora de vestuario de Sexo en Nueva York, Patricia Field.

La diseñadora creó para el personaje de Kim Katral un estilo que mezclaba lo mejor de la moda del mundo de los negocios con el glamour de Hollywood y un toque de sensualidad. Un armario en el que reinaban los trajes de chaqueta y falda de tubo en tonos vibrantes, las hombreras acolchadas, la joyería de impacto, los tacones de vértigo a juego con bolsos de diseño, y los cinturones tipo fajín para enmarcar la figura del personaje. Prendas con carácter con las que Samantha rezumaba confianza.

A pesar de que, para la desgracia de todos, Samantha no forma parte de la secuela de Sexo en Nueva York, And Just likethat (2021), la experta en estilo, Patricia Field, asegura que le encantaría trabajar en un spin-off sobre el personaje de Kim.

1. Blair Waldorf (Leighton Meester, Gossip Girl, 2007-2012)

Blair Waldorf irrumpió en nuestras vidas allá por 2007 para cautivarnos con su estilo preppy y empoderado. El personaje interpretado por Leighton Meester se convirtió rápidamente en un referente de moda y dictador de tendencias.



La adinerada adolescente del Upper East Side presumía de una identidad estilística muy marcada, que ha logrado que 10 años después del final de GossipGirl, sigamos identificando las diademas, los conjuntos de tartán o los calcetines hasta la rodilla, con Blair, la única persona capaz de convencernos de que combinar medias de colores con flatses buena idea. En su vestidor tampoco faltaban los estampados florales, los collares de perlas e infinidad de accesorios como pañuelos, broches o cinturones para marcar su silueta, siguiendo el famoso new look de Dior. Un universo estilístico en el que la ropa es utilizada como símbolo de poder, diseñado por Eric Daman, director de vestuario de GossipGirl. Entre las firmas más conocidas que lucía Blair destacan Chanel, Dior, Louis Vuitton, Prada, Marc Jacobs, Oscar de la Renta, Stella McCartney, o J. Crew, Karen Millen.

1. Serena Vanderwoodsen (Blake Lively, Gossip Girl, 2007-2012)

Desde los diseños de Ralph Lauren hasta Valentino oZuhair Murad, el armario de Serena Van der Woodsen era un auténtico paraíso para los amantes de la moda. El personaje que catapultó a Blake Lively a la fama conquistó a la audiencia con su estética effortless-chic, rock-glam, sensual y bohemia. Un estilo influenciado por la supermodelo Kate Moss que convirtió a Serena y Blake, por partes iguales, en iconos de estilo.



El vestuario, diseñado por Eric Daman, mezclaba minivestidos, jeans de tiro bajo, botas altas de tacón, collares largos… piezas de diseño a las que Serena siempre añadía un toque único. Entre sus estilismos más recordados destacan el Oscar de la Renta de inspiración griega que lució en los Hamptons, el vestido amarillo de cuello victoriano obra de Ralph Lauren, que vistió en la boda de su madre; o su vestido de novia, diseñado por George Chakra.

1. Chanel Oberlin (Emma Roberts, Scream Queens, 2015-2016)

Solo dos temporadas bastaron a Chanel Oberlin, protagonista de Scream Queens, para erigirse como un icono de moda. Su estilo preppy y posh, ideado por la diseñadora Lou Evrich, rinde culto a las grandes casas de moda como Chanel, Dolce & Gabanna o Moschino. Una estética clásica y femenina en la que destacan los colores pastel y las líneas rectas.

Caprichosa, popular y cruel, el personaje de Emma Roberts vive por y para la moda, dejando claro siempre la importancia de estar impecablemente vestida en todo momento. La suavidad de sus outfits contrasta a la perfección con su personalidad alocada. Al igual que Hilary Banks o Fran Fine, Chanel Oberlin no siempre aparece en los rankings de referentes de estilo, y desde aquí, queremos reivindicar su lugar.



1. Fallon Carrington (Elizabeth gillies, Dynasty, reboot, 2017-)

El reboot modernizado de la telenovela de los años 80, Dinastía, es en sí mismo, una oda a la moda. Los estilismos de todos los personajes de la serie son pura inspiración, pero lo de Fallon es de otro mundo.Todo personaje icónico necesita un estilo propio, y la hija mayor de los Carrington puede presumir de ser uno de los personajes más trendy de la televisión actual.



La diseñadora de vestuario de la ficción, Meredith Markworth-Pollack,ha logrado que el público no solo vea Dinastía por la trama, sino para deleitarse con los outfits de impacto deFallon. Una mujer de negocios, elegante, sensual e inteligente, cuyo vestuario incluye piezas de Balmain, Alexandre VauthieroIve Saint Laurent, con claras referencias a los años 80.

De acuerdo con Markworth-Pollack, los estilismos del personaje de Elizabeth Gillies, persiguen refrescar la forma de vestir de las mujeres en el ámbito profesional y empoderarlas a través de la moda. Un objetivo que cumple con creces.

1. Emily in Paris (2020-)





La directora de vestuario de Sexo en Nueva York, Patricia Field, firma los estilismos de la serie de moda protagonizada por Lily Collins, Emily in Paris. Una historia en la que el vestuario juega un papel fundamental, convirtiéndose incluso en un personaje más de la trama.

Los estilismos de Emily Cooper, diseñados por Field, son parte esencial de la identidad del personaje. Según afirma la estilista, se imaginó el vestidor de Emily como el de una joven que no tiene miedo a experimentar con la moda y mezclar estampados. Una definición que nos recuerda mucho al estilo de Carrie Bradshaw, y no es de extrañar teniendo en cuenta que ambos personajes comparten estilista.

Entre los favoritos de Emiliy se encuentran las boinas parisinas en un sinfín de colores y estampados, los buckethats o los bolsos de lujo, como el icónico 2.55 de Chanel.