Toñi Moreno lanza su primer podcast junto a Cuidkers, ‘Porque la vida no viene con instrucciones’ Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de agosto de 2022, 09:51 h (CET)

Cuidkers, la plataforma de soluciones compartidas que nace con la intención de facilitar el día a día de las personas que gestionan sus familias y reconocer su papel en la sociedad, lanza en exclusiva junto a Toñi Moreno su primer podcast Porque la vida no viene con instrucciones.

El espacio, que cuenta con invitados de lujo durante sus 5 episodios y que ya está disponible en todas las plataformas digitales (Spotify, Podimo, Podium Podcast, Amazon Podcast y Apple Podcast), tiene como objetivo dar un poco de luz a la difícil tarea de gestionar una familia.

Los episodios tienen una duración de unos 5-10 minutos. Cada uno de ellos está orientado a hablar sobre temas de máximo interés y actualidad para todos los que gestionan sus familias, como son la salud mental y la adolescencia, alimentación, economía familiar, educación, etc.

“Queremos aportar un valor a nuestros cuidkers en la gestión de su familia y ofrecerles un acompañamiento, facilitando su día a día y las dudas que puedan surgir en temas relevantes relacionados con la familia. En este caso hemos escogido el formato podcast, un formato fácil y rápido. Porque si de algo carecen los cuidkers, es de tiempo”, aporta Paloma Monereo, cofundadora de Cuidkers.

5 episodios llenos de contenido En esta primera temporada, se podrán escuchar conversaciones que la periodista modera con mucha cercanía y complicidad.

En el primer episodio, Yo soy Cuidker, se cuenta con una reflexión de la propia Toñi

Moreno sobre la maternidad y el día a día al que se enfrenta con su hija Lola, de 2 años.

El segundo episodio, Las personas que cuidan de personas, también necesitan ser cuidadas, junto con Mami Fit y Lara Marín (personal trainer y nutricionista, respectivamente, de las celebs), hablan sobre la importancia de cuidarse antes de enfrentarse al cuidado de otras personas.

El tercer episodio tiene por nombre Aplicar el money mindfulness en la gestión familiar. La pata económica en las familias es la más compleja de gestionar. Cristina Benito (escritora y experta en economía) aporta algunos tips para intentar llevarlo de la mejor manera posible.

En el cuarto episodio, Afrontar la maternidad con humor, Toñi y Nuria Casas (humorista e influencer) reflexionan sobre la importancia de tomarse con humor la maternidad, para hacer el día a día mucho más llevadero.

El quinto episodio trata sobre un tema de actualidad que tanto preocupa a los padres y madres: La importancia de cuidar la salud mental en la adolescencia. Junto con la experta en adolescencia Carmina Benamunt (coach que acompaña a adolescentes y a sus padres y madres), comentan lo importante que es saber escuchar a los adolescentes para intentar hacerles esa etapa compleja, lo más fácil posible.

Desde luego, este siguiente paso que deciden dar desde Cuidkers se establece como un podcast que brinda soluciones reales para familias reales.

Cuidkers es un proyecto de innovación social, que pretende visibilizar la labor de todas aquellas personas que gestionan su círculo familiar, brindando una plataforma en la que encontrar información, apoyo y acompañamiento para el día a día de la gestión familiar.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.