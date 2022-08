Miminino informa sobre los diferentes tipos de arena para gatos Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

El arenero es uno de los accesorios más importantes para los gatos, ya que estos animales cuidan la higiene al hacer sus necesidades básicas. Por eso, elegir un tipo de arena para gatos es fundamental para mantener el hogar libre de malos olores y ofrecer al animal un espacio limpio. El blog especializado en gatos Miminino ofrece una serie de consejos a tener en cuenta para comprar la arena adecuada para rellenar el arenero de un gato.

Solidificación versus durabilidad Elegir cómo llenar un arenero para gatos no es una decisión sencilla. Existen diferentes opciones en el mercado, que varían en el precio y la calidad. Una de las preferidas de los consumidores es la arena aglomerante, la cual, al estar compuesta por bentonita, solidifica el orín y los excrementos. De esta manera, evita que estos elementos se expandan por la bandeja y generen malos olores. Además, sus finos granos generan un polvo que se introduce entre las patas del gato, provocando suciedad alrededor del arenero.

Por otro lado, se encuentra la arena de sílice o arena de cristal, la cual actúa como una esponja, absorbiendo la orina y evitando que se filtre hacia el fondo de la bandeja. Otra de sus ventajas es la capacidad de neutralizar los olores y evitar la formación de humedad. Este producto no necesita ser cambiado de manera regular, por lo que dura más que otros tipos de arena.

Responsabilidad medioambiental con la arena ecológica La arena ecológica o vegetal es uno de los productos para gatos más comprometidos con el cuidado del medioambiente. Esta arena es biodegradable, por lo que es posible desecharla por el retrete sin que se generen atascos. Además, al no contener minerales, tiene un olor natural y no deja rastros de polvo. Sin embargo, puede quedarse pegada en el pelaje del animal del gato, por lo que este debe adaptarse a su uso.

Entre las marcas más conocidas, destaca Cosycat, elaborada con fibras vegetales de madera mejorada. Esto permite una limpieza rápida. Este material tiene una duración de entre 6 y 8 semanas. Por otro lado, Wuapu Naturcorn presenta una gran capacidad de absorción, así como un efecto antibacteriano y antioxidante que evita que se enganche en el pelaje del felino.

Por todas estas razones, es muy importante considerar no solo la relación entre la calidad y el precio del producto, sino también su adaptabilidad a las características del animal, del arenero y del hogar antes de adquirir arena para gatos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.