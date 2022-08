Juegos de mesa para fiestas con amigos de Al Loro Games

Compartir con amigos y familiares durante un buen tiempo es una de las cosas más placenteras de la vida. Entre las mejores actividades que se pueden realizar en grupo están los juegos de mesa que sacan risas y permiten tener un tiempo de diversión en cualquier ocasión especial. Este es el área en la que se especializa Al Loro Games al presentar una variedad de juegos de mesa para fiestas con amigos de una forma enteramente divertida.

¿Qué juegos tiene disponible Al Loro Games? Durante las fiestas o cualquier tipo de celebración con amigos, los juegos tienen un papel importante porque permiten relajarse, divertirse y romper el hielo entre cada uno de los asistentes. En este aspecto, Al Loro Games presenta 4 opciones apropiadas para jugar entre amigos y son indicadas para fiestas, aunque se pueden jugar en cualquier reunión o compartir. “Ni sí ni no sin secretos” es uno de estos juegos el cual consiste en una ronda de preguntas que nunca pueden ser contestadas con las palabras sí o no. Las preguntas contienen temas de tono personal muy reveladoras y, por lo tanto, causar mucha gracia en el grupo. Por otro lado, “What do you meme?” es uno de los juegos más populares de que dispone esta compañía. En este juego se presentan cartas de memes con cartas de textos y un juez es el encargado de elegir la carta de texto que mejor acompaña al meme propuesto.

¿Cómo conseguir los juegos de Al Loro Games? Los otros juegos disponibles son “For the girls” diseñado exclusivamente para chicas el cual muestra una serie de retos divididos en 5 categorías, entre tanto que “Buzzed” es el clásico juego para beber y realizar acciones y retos a medida que ocurren las rondas. Cada uno de estos juegos están detallados en el portal web de Al Loro Games y están dirigidos a jóvenes y adultos mayores de edad que quieran vivir la vida al 100% y pasar un tiempo divertido, atrevido y perder la vergüenza en grupo. Esta empresa cuenta con una tienda en línea en la cual se pueden adquirir estos juegos de mesa mediante compra segura con tarjeta de débito o crédito y varias formas de pago electrónico como PayPal. Asimismo, disponen de un servicio de envíos en la Península y Baleares que se realiza entre 24 y 36 horas para compras realizadas después de las 14 horas y si la compra es mayor a 40 euros, el envío es gratuito.

Los juegos de mesa de Al Loro Games garantizan la diversión en cualquier fiesta entre amigos y permiten pasar un buen rato lleno de humor, atrevimiento y mucha adrenalina.