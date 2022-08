Contratar los servicios de Inteligencia Artificial aplicada de VAtecno Emprendedores de Hoy

lunes, 8 de agosto de 2022, 18:13 h (CET)

Según la empresa VAtecno, la inteligencia artificial (IA) es una tecnología con funcionalidad global que tiene una gran cantidad de aplicaciones en la vida actual. Esta es un recurso al que se accede a través de máquinas capaces de realizar tareas que las personas atribuyen generalmente a la mente humana.

Entre esas atribuciones, VAtecno menciona las capacidades de percibir, resolver problemas, aprender de esos problemas y razonar. Una de esas utilidades que se ha encontrado para la inteligencia artificial es la gestión de edificios. En este sector, ha cobrado gran relevancia debido a aspectos como la necesidad de proporcionar eficiencia energética.

La inteligencia artificial en la gestión de edificios Los expertos de VAtecno explican que para la gestión de los edificios combinan las propiedades de la inteligencia artificial con datos, soporte analítico y automatización. Gracias a esto, la tecnología permite la creación de módulos avanzados que analizan el comportamiento de uso energético de quienes utilizan el edificio.

También se aplica en equipos con tecnología de Internet Of Things (IOT) para procurar que todos trabajen de forma integrada y que se puedan gobernar remotamente. De esta manera, el funcionamiento de un edificio se convierte en algo intuitivo que permite hallar maneras para aprovechar mejor los recursos de iluminación y climatización.

VAtecno dice que estos sistemas son especialmente útiles en edificios que tienen distintos flujos de horarios, como las universidades. La inteligencia artificial optimiza el acondicionamiento de las distintas zonas (aulas, laboratorios, despachos, etc.) en función de distintos parámetros (presencia, curva térmica, previsión atmosférica, etc.) y gracias a esto, se obtiene un ahorro en la factura de energía, que puede oscilar entre el 50 % y el 70 %.

Software y hardware de desarrollo y fabricación propios El equipo de VAtecno aclara que el sistema que ellos ofrecen a sus clientes no es un simple programa informático, sino que se ha desarrollado software y hardware específico para dar soporte a este concepto funcional. La idea de la firma es que su uso se traduzca en soluciones de eficiencia y productividad.



