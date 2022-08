Quadram, una compañía digital sin oficinas

El mundo de las empresas se ha adaptado en los últimos años al trabajo remoto. Este formato se ha vuelto más frecuente a partir de la pandemia, y ha ganado importancia por los beneficios que supone para algunos negocios y sus trabajadores. Las condiciones en las que se desarrolla el trabajo remoto aportan una mayor flexibilidad horaria y facilitan la conciliación laboral.

La agencia Quadram ha implementado un sistema de trabajo 100 % remoto y ayuda a otras empresas en su digitalización, desarrollando productos digitales: aplicaciones móviles, WPA (Web Progressive Apps) y dashboards para la visualización de datos complejos, siguiendo las mejores prácticas en usabilidad y experiencia de usuario.

Un servicio completo para el perfil de cada empresa En este sentido, Quadram puede diseñar y desarrollar soluciones tecnológicas integrales que se adapten a las necesidades de cada cliente. Su modelo Team Augmentation busca incentivar las relaciones colaborativas a largo plazo. Este servicio permite contratar equipos externos, que trabajen por proyectos, de manera que el cliente tenga un mayor control de los costes y ahorre tiempo a la hora de integrar y componer equipos técnicos especializados en tecnologías muy concretas.

Así, es posible asignar a cada trabajador al mejor puesto según su talento y especialidad. Poder trabajar con los miembros de este equipo garantiza una implicación y comunicación fluida, con las condiciones de trabajo 100 % remoto. Este método busca gestionar equipos en el momento en que sean necesarios, ahorrando costes y dinamizando el trabajo para el cliente.

Mucho más que desarrollo digital Quadram ofrece una asesoría integral en la gestión tecnológica y en la organización y puesta a punto de nuevos negocios y productos digitales. Esta firma de desarrolladores acompaña en la creación de aplicaciones, tanto nativas como híbridas, o en la creación de una startup preparada para crecer con velocidad. También puede colaborar en el diseño de un producto puntual, para mejorar la accesibilidad y usabilidad del mismo.

En los últimos 12 años, el crecimiento sostenido de esta compañía ha llevado a importantes empresas a nivel nacional e internacional a confiar en ellos para lanzar sus proyectos digitales y resolver muchos de sus retos tecnológicos que surgen en el día a día.

Con la premisa de que “no office is the new office“, Quadram demuestra que es posible ser una empresa con una amplia plantilla, pero sin oficinas. En la búsqueda constante del desarrollo tecnológico, de soluciones digitales y de consultoría técnica, Quadram redirige las capacidades de los equipos de trabajo hacia el éxito.