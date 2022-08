El funcionamiento de los primeros sistemas de telefonía móvil Emprendedores de Hoy

En un entorno cada vez más competitivo, las empresas deben mejorar y hacer más eficientes sus comunicaciones internas y externas. Pymes y grandes empresas encuentran grandes ventajas para mejorar su comunicación a través de los sistemas de líneas telefónicas que les permiten hacer negocios más competentes.

Premium Numbers es un proveedor líder en soluciones de telecomunicaciones para empresas mediante servicios competitivos, novedosos, ágiles y de calidad. Los años de experiencia en el sector y su continuo desarrollo le han permitido especializarse en el desarrollo de proyectos de gran complejidad como infraestructuras tecnológicas para sus clientes.

Premium Numbers: líneas fijas y móviles en una única centralita virtual La centralita en la nube de Premium Numbers permite la gestión de las líneas telefónicas de la empresa. Es compatible con todos los tipos, ya sean VoIP (IP) o no. Mediante la Centralita Virtual se podrá hacer la distribución de llamadas entrantes de acuerdo a la fecha y hora, calendario predefinido u otros puntos de vista.

Otra de las funciones de la Centralita Virtual de Premium Numbers es la posibilidad de atender las llamadas en teléfonos fijos y/o móviles, extensiones IP, buzones, locuciones, telesecretaria, entre otros. Además, con la opción de ring to all podrá recibir llamadas a diversas extensiones simultáneamente.

Este servicio permite el monitoreo de llamadas en curso en tiempo real, así como también la escucha, intervención, grabación y cuelgue de llamadas. En caso de necesitarlo, podrá hacer uso de la restricción de llamadas recibidas, definiendo una lista negra y un filtro de hiperactividad.

La evolución de las comunicaciones móviles No siempre las empresas contaron con un abanico de opciones en el servicio de telefonía celular. Los primeros sistemas de telefonía móvil crearon los pilares para que hoy las empresas puedan disfrutar de las grandes ventajas de este tipo de comunicaciones.

Durante la década de 1940, AT&T estableció en Estados Unidos un servicio de comunicaciones que utilizaba un único transmisor y ofrecía seis canales de transmisión. Sin embargo, la popularidad del servicio hizo que quedará bloqueado. Para dar solución a este problema, esa empresa creó una red de transmisores de baja potencia para un área concreta o “célula”. Así nació el término de “teléfono celular”.

Con este importante antecedente, en 2001 nace Premium Numbers y dos años después es capaz de gestionar líneas telefónicas 80 Y numeración premium en diversos países. En 2004, la empresa ya cuenta con un sistema de IVR en el tratamiento automatizado de llamadas y un año después dispone de numeración propia.

Para el año 2014, posee 6.000 clientes activos y una facturación acumulada de 150 millones de euros. Los servicios de telefonía móvil y fibra óptica llegaron después y, hoy, Premium Numbers es una de las empresas líderes en telecomunicaciones.



