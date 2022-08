Las pegatinas personalizadas para moto off road de ADHESIVOSEMBARRADOS Emprendedores de Hoy

viernes, 5 de agosto de 2022, 12:54 h (CET)

La comodidad y agilidad de las motos trail en todo tipo de carreteras las ha convertido en las aliadas perfectas para hacer off road durante el verano. Preservar el funcionamiento técnico y controlar el aire de los neumáticos es, para los amantes de este tipo de motos, tan importante como personalizarla para cubrir los arañazos y darle un estilo propio. Con las pegatinas para moto de ADHESIVOSEMBARRADOS, se puede customizar por completo cualquier motocicleta off road, creando un kit propio a medida.

¿Por qué colocar pegatinas para moto? Los productos adhesivos para motos permiten dar un estilo único a las motos trail, enduro o motocross, sin la necesidad de invertir en pintura, con la simpleza de seleccionar un diseño a gusto en el amplio catálogo de ADHESIVOSEMBARRADOS. Estas pegatinas dan una estética diferenciada y protegen la superficie de los vehículos de dos ruedas, de golpes o ralladuras.

Desde hace años, el equipo de ADHESIVOSEMBARRADOS trabaja testeando sus vinilos para que sean completamente resistentes, con un espesor importante de 600 micras y un potente adhesivo. Además, son fáciles de limpiar después de una travesía off road, ya que están pensadas para afrontar diferentes condiciones climáticas y desafíos todoterreno.

Según un modelo u otro, los kits de pegatinas varían para adaptarse correctamente, con lo cual se requiere conocer las medidas específicas del vehículo y de cada una de sus partes. En ADHESIVOSEMBARRADOS, hay pegatinas de una amplia variedad de modelos, diseños y colores, acordes a las distintas marcas de motocicletas, así como también a modelos precisos. La disponibilidad de pegatinas está pensada para plotear motos trail como la Husqvarna Norden, Kawasaki KLE, la AJP PR 7, la Honda Transalp, la Africa Twin 1100 y la Yamaha Tenere 700 son solo algunos de los modelos de motos trail para los que esta empresa tiene adhesivos.

Personalizar una moto off road Para customizar la motocicleta, la web de ADHESIVOSEMBARRADOS brinda diseños predeterminados para gran variedad de motosentre ellas trail, enduro o motocross, así como también kits de plástico acordes a vinilos seleccionados, junto a fundas de asiento en combinación. Solo basta con seleccionar el tipo de moto, la marca y el modelo, para acceder a todas las propuestas.

En el caso de querer diseñar una pegatina para moto desde cero, también es posible, seleccionando a gusto los fondos de dorsales y la tipología de número e incluso escribiendo algún nombre que se quiera añadir. Después, para completar la identidad de la estética, se puede seleccionar la funda de asiento acorde y los kits de plásticos.

Al establecer un modelo específico de moto off road, el servicio de ADHESIVOSEMBARRADOS establecerá las medidas adecuadas de las pegatinas, para que el usuario simplemente defina el modelo que mejor se adapte a sus gustos y necesidades y lo reciba en su domicilio.



