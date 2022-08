Por qué pymes y autónomos necesitan una página web, por DitsMarketing Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de agosto de 2022, 16:50 h (CET) La necesidad de disponer de una página web para pymes y para los autónomos, actualmente, puede marcar la diferencia entre existir o no. DitsMarketing es uno de los agentes digitalizadores autorizados para implementar el Kit Digital a aquellos autónomos o empresas de hasta 50 empleados que lo soliciten. Su equipo de expertos está radicado principalmente en Mallorca, pero trabaja con una cartera de clientes que abarca casi todo el territorio nacional.

Las páginas web se han constituido como una herramienta fundamental para dar visibilidad a cualquier negocio, por pequeña o muy local que sea su actividad. Los expertos de todo el mundo coinciden en que este es el primer lugar donde los clientes buscan productos y referencias de un posible proveedor.

La página web, clave para las estrategias de marketing DitsMarketing es una empresa que se ha especializado en ayudar a pequeñas empresas y autónomos a fortalecer su presencia en internet. Con ese objetivo, han configurado una oferta de servicios para adaptarse a las necesidades particulares de cada uno de sus clientes. Esos servicios incluyen el uso de herramientas de marketing digital altamente sofisticadas y actualizadas.

DitsMarketing tiene el objetivo de convertir a los negocios que contratan sus servicios en marcas en expansión, aumentando sus ventas. Esta agencia se especializa en ayudar a empresas de nueva creación a las que ayuda a aterrizar en el mundo digital para conseguir sus primeros compradores. A las compañías con más recorrido en el mercado, les ayuda a ejecutar estrategias para consolidar su presencia y mejorar sus procesos de fidelización.

A juicio de los integrantes de este equipo de expertos, todas estas tareas tienen siempre como eje el marketing online. A su vez, las distintas estrategias se desarrollan con base en la página web de pymes y autónomos. Para DitsMarketing, esta es un punto fundamental para aprovechar las herramientas de posicionamiento SEO, SEM, e-mail marketing, social media marketing o fidelización.

Razones que justifican esa necesidad El equipo de DitsMarketing afirma que la necesidad de una página web para las pymes y los autónomos no ha hecho sino incrementarse en los últimos años. Indica que no hay razones para pensar que esa tendencia vaya a cambiar en un futuro próximo, sino todo lo contrario. La penetración de internet en cada ámbito de la vida diaria a través de ordenadores y móviles así lo evidencian.

Los profesionales de esta firma explican que la visibilidad que obtienen los negocios gracias a una página web las coloca al nivel de su competencia. Les permite ampliar su audiencia potencial desde el punto de vista geográfico y de target. Así mismo, la página web hace posible a las empresas establecer una comunicación directa con sus audiencias y flexibilizar los horarios de atención al público.

La necesidad de disponer de página web para las pymes y para los autónomos es tan evidente que hasta los gobiernos lo han destacado. DitsMarketing asevera que una muestra de ello son las políticas de apoyo a la transformación digital que se han impulsado desde distintas instancias. Como agentes digitalizadores, destacan que uno de los elementos más importantes del Kit Digital es, precisamente, la creación o actualización de páginas web.



