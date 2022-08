Asientos cómodos para moto para disfrutar de los viajes largos, en JM Fundas Emprendedores de Hoy

jueves, 4 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Realizar un largo viaje en moto no tiene por qué convertirse en un recorrido incómodo, si el conductor o la pareja adaptan el vehículo para que este sea más confortable y así poder conducir cientos de kilómetros, sin incomodidades.

Un asiento adecuadamente tapizado, con funda y espumado personalizado, que además incluya soporte lumbar, es la solución idónea para hacer de un viaje en moto una experiencia cómoda. Todo este procedimiento lo hace fácil el equipo de JM Fundas, especialistas en fundas de asientos cómodos para moto para motos y quad. Adicionalmente, se encargan de recoger el asiento directamente en el hogar del cliente y devolverlo tapizado en un lapso de 10 días.

Pack Confort de asientos cómodos para moto Con el objetivo de hacer más cómodos los viajes a bordo de una moto, el Pack Confort de JM Fundas incluye la sustitución del espumado, implementación de soporte lumbar y diseño personalizado para la funda del asiento. En cuanto al cambio de la espuma, es una de las fases más importantes del proceso de personalización, ya que los asientos de las motos de carretera generalmente son fabricados con espumas muy duras, rígidas e incómodas para servir como soporte, tanto para el piloto como para el pasajero.

Por otro lado, la tela de la funda para la moto debe ser elegida de acuerdo con la modalidad del vehículo, bien sea de carretera, chopper, trail o scooter. Según el tipo de moto, es imprescindible solicitar asesoría sobre qué tipo de tela es conveniente para conseguir mayor o menor agarre.

Importancia de conducir una moto con asiento cómodo Mientras más tiempo transcurra el piloto conduciendo su moto, cobra mayor importancia que cuente con un asiento cómodo y ergonómico, que no le ocasione problemas en la salud. Aun así, todos los modelos deben cumplir con las características necesarias para ofrecer un recorrido confortable.

Conducir una moto que no cumpla con las condiciones de comodidad, a largo plazo puede provocar daños en la columna vertebral, ya que el peso del cuerpo no se distribuye correctamente por todo el espacio. Asimismo, puede perjudicar el coxis, debido a la mala postura. Los dolores musculares también son parte de las consecuencias, sobre todo en los glúteos, espalda y muslos.

En general, el asiento de la moto puede ser un elemento decorativo más, pero también ofrece enormes beneficios en cuanto al pilotaje, dependiendo del tipo de tejido, el nivel de comodidad de la espuma y el soporte lumbar que se decida implementar.



