Automatizar los hogares con SWITCH WIFI INTELIGENTE, servicios de domótica de Domotics and Technology

La tecnología ha evolucionado a un ritmo tan acelerado, que hoy en día ya existen herramientas que hace tan solo unos años eran consideradas muy futuristas. Una de ellas es la automatización de viviendas con tecnología inalámbrica, que permite gestionar de manera remota aspectos como la energía, iluminación, seguridad, comunicación, etc. A esta tecnología se la conoce como domótica y, actualmente, es la esencia de lo que se conoce como hogar inteligente.

La firma Domotics and Technology es una empresa especializada en ofrecer soluciones de domótica que, teniendo en cuenta lo cerca que está el verano, es una excelente solución para mantener el control del hogar a distancia durante las vacaciones.

Importancia de mantener el control del hogar a distancia desde cualquier lugar y en cualquier momento Antes, las personas, al salir de vacaciones, por ejemplo, dejaban su hogar a la merced de cualquier circunstancia, ya que no había manera de poder mantener el control sobre lo que sucedía dentro y fuera del mismo mientras los propietarios no estaban. Sin embargo, la tecnología ha llegado para transformar todo esto y ofrecer soluciones efectivas como la que hoy en día ofrece la domótica. Las vacaciones de verano cada vez están más cerca, y muchas personas ya se preparan para salir de viaje y disfrutar de esos días. La ventaja que ofrece esta tecnología, y donde radica su importancia, es que, sin importar el lugar en el que las personas se encuentren, podrán gestionar todos los aspectos importantes de su casa a distancia, con tan solo acceder a una app en su smartphone. Soluciones de domótica como el SWITCH WIFI INTELIGENTE de Domotics and Technology permitirán mantener el control desde la iluminación, hasta la seguridad y gestión de la energía. Además, permite automatizar tareas y monitorizar en tiempo real los datos sobre lo que sucede en la vivienda mientras los propietarios no están. Esto evitará preocupaciones innecesarias, pues será como estar en el hogar, pero de forma remota.

D&T Signal Booster, la forma de mantenerse siempre conectado y sin fluctuaciones de señal En plena era digital, mantenerse conectado es una prioridad, y garantizar en todo momento una buena señal GSM es importante por varias razones. En primer lugar, porque esta, junto con la conexión a internet, representan la principal vía de comunicación de las personas. Pero también porque muchos dependen de una buena cobertura para trabajar, principalmente, quienes viven del teletrabajo. La buena noticia es que ahora es posible potenciar la señal GSM, manteniéndola estable y sin fluctuaciones en cualquier lugar. Todo esto gracias D&T Signal Booster, un dispositivo de la firma Domotics and Technology capaz de amplificar notablemente redes como GSM/ WCDMA/DCS 2G, 3G y 4G, mejorando la comunicación y la conexión, proporcionando mayor estabilidad y alcance. En definitiva, es una excelente forma de potenciar la conectividad en hogares, segundas residencias, oficinas o comercios.

Tanto las soluciones de automatización de hogares para el control remoto durante estas vacaciones como el dispositivo de amplificación de señal D&T Signal Booster están disponibles a través del sitio web de Domotics and Technology.