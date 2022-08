D-VITAL SOLUTION, la vitamina D de DR. SOLUTION de fácil absorción Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de agosto de 2022, 12:49 h (CET)

La vitamina D3 D-VITAL SOLUTION es un suplemento nutricional con una fórmula de alta calidad, que aporta vitamina D en la forma en que mejor la procesa el organismo, la D3. Este complemento desarrollado por DR. SOLUTION está especialmente indicado para el mantenimiento y bienestar del sistema inmunológico. También mantiene en forma los sistemas muscular, óseo y articular.

Un suplemento nutricional apto para pacientes con intolerancias Al ser una vitamina liposoluble, las formulaciones en comprimidos no son bien absorbidas por el organismo. Además, estas formulaciones tienen la necesidad de utilizar agentes de carga y excipientes que pueden resultar complicados para pacientes con intolerancias alimentarias.

La vitamina D en base lipídica de DR. SOLUTION, en cambio, no contiene excipientes que afecten a la microbiota, son respetuosos con el intestino y aptos para pacientes con intolerancias. Y para asegurar la dosis funcional óptima, cuenta con una biodisponibilidad muy alta. D-VITAL SOLUTION se presenta en un formato único, líquido, fácil de absorber y con una dosificación óptima para cumplir la prescripción del médico y poder personalizarla fácilmente en casa por parte del paciente.

Los beneficios de la vitamina D de DR. SOLUTION La vitamina D cumple funciones específicas para la regeneración, control y regulación de actividades inmunes, por eso es importante que los niveles estén en los parámetros establecidos. En este sentido, el suplemento que ofrece DR. SOLUTION regula el funcionamiento del sistema inmunitario, mantiene la estructura ósea y las articulaciones en óptimas condiciones, se encarga de mejorar la absorción normal del fósforo y regula el nivel del calcio en sangre. También mejora el funcionamiento de las hormonas relacionadas con la tiroides y cumple la función inmunomoduladora para las enfermedades autoinmunes.

Si bien la vitamina D se puede obtener naturalmente, al mantener una rutina saludable, consumir alimentos altos en este componente y estar en exposición segura al sol, en España, 4 de cada 10 personas menores de 65 años presentan insuficiencia en esta vitamina. De esta manera, surge la necesidad de implementar un tratamiento indicado para regular los niveles de forma adecuada. Es imprescindible tener en cuenta que el consumo de estos suplementos debe enfocarse desde una visión inmunocéntrica en lugar de una visión patogenocéntrica.

D-VITAL SOLUTION forma parte de la línea Protección inmune de DR. SOLUTION, conformada por suplementos de alta calidad. Aparte de D-VITAL SOLUTION, se incluyen en esta línea C VITAL SOLUTION e INMUNOVITAL SOLUTION. Esta última aporta todos los inmunonutrientes necesarios para desarrollar un sistema inmune competente, fuerte y de respuesta adecuada, que asegure a quienes la toman un sistema de defensa íntegro.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.