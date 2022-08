Consejos para elegir las mejores zapatillas de deporte, por ATOM Sport Emprendedores de Hoy

martes, 2 de agosto de 2022

Aunque los diseños de calzado deportivo se concentran en que el pie se pueda mover con total libertad, algunos deportistas reconocen que sus zapatillas de deporte han afectado, en mayor o menor medida, a su rendimiento en las diferentes competiciones realizadas.

Si bien es cierto que el pie desnudo facilita el movimiento de toda la estructura ósea, la disminución en el rendimiento deportivo puede radicar, más bien, en una mala elección del calzado. Teniendo en cuenta esta posibilidad, la marca ATOM Sport propone algunos tips para seleccionar zapatillas de deporte que se ajusten a las necesidades y requerimientos de cada persona.

Elección acertada de calzado deportivo Antes de comprar un par de zapatillas, el deportista debe reconocer su tipo de pie. La clasificación anatómica que involucra esta estructura ortopédica depende de la altura del arco plantar, cuya variación determina la cantidad de presión que se ejerce en el momento de caminar o correr.

En ortopedia, existen tres tipos de pie: el pronador, el supinador y el neutro. Cada uno cuenta con características de forma distintas y se ven afectados de manera variable por las suelas, los cordones o la estructura de la zapatilla. En ese sentido, es importante reconocer qué tipo de pie tiene cada persona, para de esta manera elegir el calzado más cómodo y óptimo para su práctica deportiva.

El deporte que se practica y su respectivo plan de entrenamiento también condicionan la naturaleza de las zapatillas. No es lo mismo correr en una maratón que jugar un partido de básquet con un suelo de parqué. Las zapatillas cuentan con unas especificaciones para cada deporte y su diseño depende, necesariamente, del tipo de escenario donde se lleva a cabo cada disciplina. El calzado para gimnasia, por ejemplo, necesita de un agarre óptimo para evitar caídas y un refuerzo en las puntas para proteger los dedos durante las rutinas. Por el contrario, el calzado para running debe ser ligero y con amortiguación para evitar el desgaste en las rótulas producto del impacto en el trote.

La importancia de probar el producto Por último, pero no menos importante, es necesario probar las zapatillas con anterioridad. Solo de esta manera será posible determinar si el calzado se ajusta al tamaño del arco plantar y si es lo suficientemente cómodo para soportar una práctica deportiva constante y de larga duración.

ATOM Sport cuenta con una variada cantidad de diseños de zapatillas para deporte, hechas para cualquier tipo de pie y para diferentes modalidades deportivas. Sus diseños vanguardistas se encuentran avalados por profesionales en salud ortopédica y sus estampados innovadores hacen que este calzado marque la diferencia en cualquier pista, sendero o escenario deportivo. Por estas razones, ATOM Sport invita a todos los interesados en adquirir unas zapatillas de calidad a que se inclinen por una alternativa cómoda, única y adaptada a sus necesidades deportivas.



