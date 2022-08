GP Garantía Entre Particulares ofrece garantías para vehículos usados Emprendedores de Hoy

martes, 2 de agosto de 2022, 12:02 h (CET)

Las ventas de coches entre particulares pueden acarrear problemas si existe una falta de garantías en la operación comercial. Hoy en día, es indispensable que en la negociación se asegure la venta de los vehículos usados con total tranquilidad y seguridad para ambas partes.

Por esta razón, nace Atlántica Garantía y su filial GP Garantía Entre Particulares, una empresa que ofrece garantías mecánicas para coches de segunda mano en España. Según un estudio realizado por la propia compañía, en la actualidad, más del 65 % de los compradores de automóviles prefieren los modelos más antiguos o de segunda mano.

¿Cómo es la garantía que debe ofrecer un particular al vender un coche de segunda mano? Todos aquellos que presentan desgaste, es decir, que han sido usados, aunque sea poco, son considerados coches de segunda mano. Por lo tanto, la garantía mecánica o comercial de este tipo de vehículo tiene un precio que depende de factores como el kilometraje, la antigüedad del coche y el estado del motor.

GP Garantía Entre Particulares ofrece cinco tipos de garantías para coches de segunda mano que incluyen motor, caja de cambios manual o automática, transmisión, diferencial, dirección, embrague, puentes y sistemas de tracción, sistema de refrigeración, sistema de dirección, sistema de alimentación, aire acondicionado o carcasas del coche, entre otros. Por ejemplo, la Garantía GP1 es válida para automóviles que, como máximo, tienen 6 años y han recorrido 110.000 kilómetros. En cambio, la Garantía GP2 es la adecuada para vehículos de hasta 8 años y 150.000 kilómetros, mientras que la Garantía GP8 corresponde a los coches de hasta 20 años y 20.000 kilómetros. Por último, las Garantías GPM, GPS y GPXS son óptimas para automóviles de un máximo de 20 años y 350.000 kilómetros recorridos.

Para conocer esta información, la plataforma web de la compañía incluye un sistema o tarificador que suministra datos como la marca, modelo, tipo de combustible o kilómetros actuales. A continuación, entrega los detalles de la garantía de forma personalizada a los usuarios en 3 minutos para su mayor comodidad y tranquilidad.

¿La garantía mecánica es la solución? Para tener seguridad en ambas partes de la compra-venta del coche es fundamental contratar a una compañía de seguros que ofrezca garantías mecánicas. Además, esta garantía representa una obligación legal para el vendedor particular, quien, a pesar de la escalada de precios por la contratación, también se beneficia con el aumento de demanda de coches de segunda mano, sumando también la falta de stock de vehículos nuevos en el país.

En el panorama automovilístico actual, caracterizado por la crisis, la compra-venta de vehículos de segunda mano está en auge. Por eso, es destacable el papel de GP Garantía Entre Particulares, una empresa que garantiza la seguridad de sus clientes.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.