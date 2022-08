¿Qué es la reflexología podal evolutiva y cuáles son sus beneficios?, por Rafi Tur Emprendedores de Hoy

lunes, 1 de agosto de 2022

La reflexología es una ciencia de la salud que se inscribe dentro de las terapias naturales. Es, además, una técnica holística no invasiva que consiste en la aplicación de presión en distintos puntos del pie que se corresponden con otras áreas del cuerpo, incluyendo glándulas y órganos. El objetivo de estos masajes es conseguir una mejoría tanto física como emocional.

En el centro Personality Reflexology, se aplican distintas terapias que corresponden con esta disciplina. Una de ellas es la reflexología podal evolutiva, que se trabaja de la misma manera que la tradicional, aunque con un agregado. En estos tratamientos, se pone foco en la parte física y emocional, pero también se considera el temperamento del paciente. De esta manera, la reflexología podal emociones considera como un factor relevante el trance emocional que cada paciente atraviesa debido a la dolencia que lo aqueja.

La reflexología podal evolutiva se centra en las emociones del cliente Las patologías provocan síntomas idénticos o muy similares en todas las personas. Por ejemplo, la migraña se caracteriza por un fuerte dolor en uno o ambos lados de la cabeza, una mayor sensibilidad a la luz y el sonido y el padecimiento de náuseas o vómitos. Este tipo de malestares se pueden dar con menor o mayor intensidad y en distintas combinaciones.

Ahora bien, lo que suele ser diferente es la forma en que cada paciente atraviesa los síntomas. Esto está determinado por el temperamento. De esta manera, es posible encontrar personas que reaccionen a un síntoma con enfado, mientras que otras sentirán tristeza, resignación u otro tipo de emociones.

Partiendo de esta base, la reflexología podal evolutiva considera que no se puede tratar a todos las personas de la misma manera. Por lo tanto, es necesario observar el temperamento de cada persona y tener presentes sus sentimientos en cada momento. Según Rafi Tur, creadora del método, solo el cliente/paciente puede ayudar a los terapeutas para que estos, a su vez, encuentren una forma efectiva de aplicación de la terapia.

Beneficios de la reflexología podal evolutiva Esta técnica no cura ni sirve para encontrar un diagnóstico, pero sí tiene múltiples beneficios para el cliente como la relajación, la reducción del estrés y la disminución del dolor. De hecho, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Portsmouth, Inglaterra, la reflexología puede generar un efecto analgésico. Además, esta aplicación terapéutica también favorece la correcta circulación y ayuda a paliar alteraciones psicosomáticas como el insomnio, la ansiedad, la depresión, las taquicardias y las cefaleas, entre muchas otras.

Para conseguir estos beneficios y una mejoría integral que abarque el aspecto físico, mental y emocional de una persona, es necesario que la aplicación de la técnica de reflexología podal evolutiva sea llevada adelante por profesionales cualificados como los que integran el equipo de Personality Reflexology.



