Servicios jurídicos para ayudar en la gestión de un inmueble, con Te Compro La Casa Emprendedores de Hoy

lunes, 1 de agosto de 2022, 16:33 h (CET)

Afrontar problemas legales desencadenados en el ámbito personal o profesional nunca es tarea fácil si no se cuenta con el asesoramiento adecuado. Los conflictos que han surgido como consecuencia de la crisis pospandemia han incrementado la demanda de servicios jurídicos por parte de personas o empresas.

El equipo jurídico de Te Compro La Casa, además de asesoramiento, brinda acompañamiento a sus clientes para encontrar soluciones adecuadas a sus problemas legales. Sus especialistas en derecho mercantil, procesal, civil y bancario están predispuestos a ayudar desde un primer momento en cada caso, con exclusiva dedicación profesional.

Servicios jurídicos Te Compro La Casa, especializados en derecho mercantil En el interior de una empresa, contar con un abogado capacitado en el ámbito comercial brinda transparencia y legalidad a todas las operaciones, ya que así están siempre mediadas por un profesional que regula las actividades comerciales según las normativas vigentes. Con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho mercantil, las figuras que conforman una compañía, su constitución, sus transacciones y trámites se enmarcarán siempre en el marco legal.

En situaciones ante las cuales una empresa ejecuta actos comerciales de compraventa o debe desprenderse de sus activos por problemas financieros, el equipo de Te Compro La Casa brinda una completa gestión y acompañamiento. Su servicio jurídico se aboca a buscar inversores predispuestos a comprar estos activos y a llevar a cabo la negociación con bancos, acreedores y fondos, para que la empresa pueda saldar sus deudas rápidamente con el dinero adquirido.

Una solución para cada situación El equipo jurídico de Te Compro La Casa brinda asesoramiento, acompañamiento y soluciones a clientes que presentan todo tipo de problemas civiles e inmobiliarios. En el caso de los divorcios, uno de los especialistas brinda asesoramiento a las partes para que el complicado proceso resulte lo más ameno posible. Además, los trámites a llevar a cabo tras el fallecimiento de un ser querido, como la solicitud de certificados, la tramitación de impuestos y la gestión de la herencia, pueden realizarse con ayuda de este equipo de abogados. También acompañan en la negociación de una hipoteca, en caso de no poder pagarla.

Ante la necesidad de afrontar un procedimiento de desahucio debido a impagos o expiración de contrato, el Departamento Jurídico de Te Compro La Casa salda todo tipo de dudas a los propietarios y gestiona la recuperación de la vivienda. También se encargan de acompañar a propietarios que tengan una vivienda okupada a lo largo de todo el proceso legal, desde la redacción de la denuncia hasta la sentencia. En ambos casos, si los dueños deciden vender la propiedad bajo la gestión de Te Compro La Casa, el servicio será sin coste alguno.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.