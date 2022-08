Clínica Calvo de Mora, un centro especializado en cirugía maxilofacial referente en Madrid Emprendedores de Hoy

Un cirujano maxilofacial en España es un médico que ha tenido una formación reglada de seis años y, tras superar la prueba MIR, dedica cinco años más para su formación específica en el territorio maxilofacial. Tiene, por tanto, una excelente formación y una capacidad para asumir casos complejos que no todos los profesionales de la salud bucodental poseen. En muchas ocasiones, compañeros de profesión como dentistas u ortodoncistas remiten casos complejos a estos centros donde se tratan específicamente por cirujanos certificados.

Entre estos centros médicos se encuentra la Clínica Calvo de Mora, la cual recibe pacientes de diferentes partes de Madrid, del resto de España e incluso del extranjero, y cuyo objetivo es asumir los casos que no pueden tratarse en clínicas de ortodoncia estándar.

Cirugías maxilofaciales más comunes El Dr. Jorge Calvo de Mora, médico cirujano maxilofacial y director de la clínica que lleva su nombre, comenta que la mayoría de los pacientes que le remiten sus compañeros ortodoncistas corresponden a casos de cirugía ortognática. Muchos de estos casos presentan un prognatismo mandibular o un maxilar de menor tamaño que determinan una clase III de Angle en el paciente. Otros, por el contrario, con un aumento del tamaño de su maxilar o, más frecuentemente, hipoplasia de la mandíbula, una clase II. Algunos de estos casos pueden solucionarse con una cirugía monomaxilar.

En casos más complejos se asocian determinadas asimetrías óseas, sonrisa gingival, desviaciones nasales… que para su solución requieren operar tanto el maxilar como la mandíbula, e incluso en ocasiones la nariz. Con todos estos procedimientos quirúrgicos, el Dr. Calvo de Mora asegura el equilibrio óptimo en el territorio cráneo-maxilofacial y la restauración de las funciones respiratorias masticatorias y, por supuesto, de la estética.

En ocasiones, es necesario combinar la cirugía con un tratamiento de ortodoncia, tanto previo a la cirugía como posterior a la misma, para de esta manera conseguir el perfecto equilibrio entre todas las estructuras dentales y óseas. Con estos procedimientos, el paciente logrará mejorar su función masticatoria, que su rostro adquiera proporciones óptimas, disminuir dolores en la articulación temporomandibular y prevenir problemas respiratorios como apnea del sueño o ronquido crónico.

Servicios respaldados por protocolos de calidad Este tipo de intervenciones no genera dolor excesivo y se realizan bajo sedación total, lo que garantiza la seguridad del paciente durante todo el procedimiento. El servicio de cirugía también incluye un acompañamiento previo y posterior a la operación, tanto del ortodoncista tratante como del cirujano asignado, lo que permite desarrollar un vínculo de confianza basado en el conocimiento detallado del paciente y de su caso específico.

La Clínica Calvo de Mora cuenta con certificaciones de calidad sanitaria homologadas por la Comunidad de Madrid, lo que le permite realizar procedimientos complejos, partiendo de la implementación de protocolos de alta calidad. Por este motivo, el Dr. Calvo de Mora invita a todos los ortodoncistas que busquen brindarle un servicio especializado de cirugía a sus pacientes, a que se pongan en contacto con alguno de sus asesores y establezcan una alianza estratégica con una de las mejores clínicas de cirugía maxilofacial del país.



