Seguros de asistencia en viaje frente a cualquier imprevisto, con Thenowo Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de julio de 2022, 12:59 h (CET)

Un seguro de asistencia en viaje brinda protección contra distintas incidencias que pueden ocurrir tanto en los aeropuertos como durante la estadía en el extranjero por un precio asequible.

Según los especialistas del comparador de pólizas Thenowo, estos contratos no cuestan más del 5 % del valor del viaje. Se trata de un precio mínimo en comparación con el gasto que pueden suponer distintos problemas.

Si bien este tipo de seguros ofrecen una gran cantidad de opciones, las coberturas más buscadas por los clientes suelen ser gastos médicos, repatriación, pérdida de equipaje, regreso anticipado y responsabilidad civil. En la plataforma Thenowo, es posible encontrar un seguro a medida de las necesidades de cada persona y con la mejor información disponible.

¿Cuáles son las características y los beneficios de un seguro de asistencia en viaje? Con una de estas pólizas, la protección en el extranjero está garantizada durante las 24 horas del día. Además, ante distintos inconvenientes, es posible acceder a asesoramiento y asistencia profesional. Al mismo tiempo, si es necesario afrontar algún gasto estos seguros suponen un ahorro de tiempo y dinero. Por otra parte, garantizan el acceso a una asistencia médica de calidad.

Por medio del comparador de Thenowo, es posible consultar cuáles son las coberturas consideradas básicas por cada compañía, cuáles son las extras y cuánto dinero cuesta cada seguro. La asistencia médica y sanitaria siempre entra dentro de las prestaciones fundamentales, que también suelen incluir el servicio de repatriación sanitaria. El robo de equipaje y la responsabilidad civil, en caso de que una persona ocasiona daños a un tercero, son otros de los ítems básicos de las pólizas.

Entre las coberturas adicionales las compañías ofrecen el regreso anticipado en los casos de fallecimiento u hospitalización de un familiar y siniestro grave en la residencia habitual o local profesional. También es posible incluir cláusulas para disponer de un servicio de abogados o traductores y para efectuar el traslado de familiares.

Según indican en Thenowo, no todas las compañías ofrecen las mismas coberturas, por lo que resulta importante poder buscar cuál es la póliza que se ajusta mejor a las necesidades de cada persona.

Las ofertas de Thenowo El comparador de esta empresa permite encontrar las mejores ofertas personalizadas para poder estar bien asegurado sin pagar de más. En este sentido, hay distintos factores que influyen en el precio, como el lugar de destino, la cantidad de personas aseguradas y la duración del viaje. Por otra parte, si bien todos los seguros son diferentes, cuantas más coberturas y nivel de riesgo haya, mayor será el coste de la póliza.

A través del comparador Thenowo, es posible encontrar el seguro de asistencia de viaje más apropiado para cada caso y generar un ahorro, ya que esta plataforma cuenta con acuerdos para ofrecer los mejores precios a sus usuarios.



