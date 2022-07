¿Qué es CIRBE y cómo salir del fichero de morosos?, por el Bufete Recatalà Agramunt Emprendedores de Hoy

Los ficheros de morosos se han convertido en un auténtico dolor de cabeza para muchas personas que tienen avales para no estar o continuar allí. En estos tiempos en que muchos quieren llevar a cabo nuevos proyectos, comprar un coche o vivienda, estos listados son un obstáculo para conseguir un crédito.

Juan Vicente Agramunt Dempere, del Bufete Recatalà Agramunt, ubicado en Castellón, dice que incluso son un problema cuando se quiere contratar un servicio de telefonía. El tema en muchos casos es que estos ficheros son rápidos para incluir a una persona morosa, pero lentos para retractarse cuando no existen deudas.

Pasos para salir de un fichero de morosos El Bufete Recatalà Agramunt es un gabinete que cuenta con una trayectoria de más de 15 años ayudando a personas que han tenido una amarga experiencia con los ficheros. Ha trabajado con empresas y particulares a quienes ha prestado servicios altamente personalizados con soluciones a la medida de cada uno. Su equipo está conformado por abogados y economistas debidamente certificados.

Uno de los que dirige a estos profesionales es Juan Vicente Agramunt Dempere, quien explica que, en teoría, el problema se soluciona con una carta. Una persona que se sienta afectada en su honor y credibilidad envía una carta con sus soportes a la administradora del fichero. Según la normativa, en pocos días su nombre debería ser eliminado de manera permanente.

No obstante, en la práctica eso no ocurre así. Si una persona desea solucionar el problema en el menor tiempo posible, lo primero que debe hacer es buscar asistencia profesional para introducir un reclamo. Agramunt Dempere dice que muchos ficheros incluyen nombres incumpliendo la Ley Orgánica de Protección de Datos y explica que la irregularidad más frecuente es la falta de la carta de Requerimiento Previo de Pago.

Los problemáticos incumplimientos de plazos Otra irregularidad muy común es el incumplimiento de los plazos. Cuando una persona honra la deuda pendiente, debe solicitar su desincorporación del fichero de morosos. Si no se recibe una respuesta en el plazo establecido, puede incoar una demanda y presentar un reclamo a la Agencia de Protección de Datos. Si aún no se recibe una respuesta, la persona puede presentar un reclamo por incumplimiento a la empresa acreedora.

Este profesional del derecho dice que las irregularidades en los procesos de inclusión en fichas de morosos están generando muchas multas a las empresas. Sin embargo, para que esto ocurra, el supuesto moroso debe actuar con apoyo de profesionales para demostrar su caso. En este tipo de situaciones, la experiencia y la preparación del equipo legal es fundamental para obtener una solución favorable.

En este sentido, el Bufete Recatalà Agramunt ha llevado a cabo acciones con el Registro de Aceptaciones Impagadas RAI, Badexcug, Experian y Asnef-Equifax. También ha trabajado con el CIRBE, que es la Central de Información de Riesgos del Banco de España. Aquí se reflejan los nombres de las personas que tienen créditos, líneas de descuentos, avales y préstamos con sus respectivos bancos.



