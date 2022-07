Los recuerdos negativos condicionan el día a día de las personas, con Míriam Pascual Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de julio de 2022, 16:05 h (CET)

La memoria traumática se produce por la interacción entre el procesamiento de la información de un evento particular en la vida de una persona con una circunstancia especial que genera un impacto emocional perjudicial y dañino. En ese sentido, los recuerdos negativos se convierten en heridas que pueden condicionar la vida y afectar el presente.

Para trabajar en estas emociones, es conveniente acudir a profesionales en terapia emocional como Míriam Pascual, coach especializada en la gestión de las emociones, desarrollo de inteligencia emocional y resolución de traumas, fobias, depresión, ansiedad y estrés. La experta ofrece sesiones online que pueden reservarse desde su página web, así como un programa grupal con talleres y conferencias.

Sesiones de terapia y coaching emocional para tratar los recuerdos negativos Según los expertos, los recuerdos negativos son heridas del pasado que resultan implacables cuando no se aprende a gestionarlas y liberarlas. Cuando dichas memorias son trastocadas se produce dolor y se genera una respuesta natural, reaccionando con ira y agresividad como método de protección frente a lo ocurrido. Dicha indignación se manifiesta de dos maneras; atacar a quien hiere y huir del problema que toca la herida.

En consecuencia, las heridas del pasado condicionan la vida, la cotidianidad y la realidad del presente de quien las padece, aumentando la incertidumbre y bloqueando la posibilidad de ser feliz. Por este motivo, es recomendable acudir a expertos que faciliten la curación de las heridas y faciliten tratamientos efectivos que contribuyan a desarrollar la inteligencia emocional, regular las alteraciones de ánimo y resolver conflictos ligados a todos los procesos traumáticos del pasado y de la actualidad.

Míriam Pascual ha desarrollado terapias emocionales especializadas en el tratamiento de los pensamientos negativos. Su enfoque es integral y se centra en un revolucionario método que promueve el control emocional, la protección ante la manipulación o maltrato emocional y la capacidad de silenciar los pensamientos que causan malestar. La experta tiene una amplia trayectoria como coach emocional y cuenta con casos de éxito a nivel nacional e internacional, tanto en personas de forma individual como en grandes corporaciones y empresas. Su metodología es efectiva y ha propiciado que sea considerada como referente en su sector.

¿Por qué es importante curar las heridas emocionales? Cuantas más heridas emocionales tiene una persona, más nociva y tóxica se vuelve consigo misma y de cara a los demás. Sus reacciones se vuelven intempestivas y sus comportamientos, contraproducentes. Esto propicia un estado de infelicidad que afecta todas las facetas del afectado. El método TYCE de terapia emocional de Míriam Pascual cura las heridas del pasado en pocas semanas y permite vencer y superar todos los miedos que bloquean la posibilidad de mejorar la calidad de vida sin pensamientos desgastantes e insanos.

La propuesta de la experta se compone de un enfoque multidisciplinar en el que se combina el coaching y la programación neurolingüística con mindfulness y reiki. La finalidad de este proceso terapéutico es alcanzar el equilibrio y el bienestar de forma plena.



