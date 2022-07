Por qué instalar una pérgola solar en el hogar es una de las mejores alternativas

Cuando de instalar placas solares se trata, empiezan a surgir las preocupaciones en los propietarios, desde los agujeros en el tejado de la propiedad hasta el resultado estético. Aquí es cuando las pérgolas vienen a solucionar todos esos problemas.

Motivados por los elevados precios de sus facturas de luz, muchos españoles están compensando su consumo de energía con la generación solar en el hogar. Sin embargo, las preocupaciones comunes de los propietarios van desde cómo los paneles afectarán al aspecto general de la casa hasta el posible daño estructural al techo de su casa.

Existen muchos casos donde el propietario desea tener una instalación solar en su hogar pero las condiciones no lo permiten: por la orientación e inclinación de su tejado, porque no se cuenta con espacio suficiente en el tejado o porque la estructura del techo no resistiría el peso de una instalación solar.

Así es como en Green-Solar deciden brindar una solución efectiva para reducir las preocupaciones de sus usuarios: las pérgolas solares. La solución favorita de sus clientes.

¿Cómo agregar una pérgola solar para el patio o cochera podría resultar una excelente alternativa para el hogar? La colocación de placas solares, en realidad, puede extender la vida útil de las tejas del techo de debajo, aun así, el potencial de daño estructural sigue siendo una de las principales preocupaciones de los propietarios cuando buscan presupuestos para una instalación.

Por otro lado, la estructura no hace siempre posible la instalación directa sobre el tejado, ya que deben cumplir ciertos requisitos.

En casas con techos y estructuras antiguas, la estructura de madera envejecida simplemente puede estar demasiado debilitada para soportar el sistema solar.

En algunos casos, donde la casa cuenta con un diseño arquitectónico moderno, la adición de placas solares sobre el techo comprometería la estética del diseño original.

La posibilidad de fugas en cualquiera de los puntos de conexión del panel solar, cuando se realiza una buena instalación, es muy poco probable. Pese a eso, los agujeros en el tejado nunca suenan como una buena idea para los clientes.

Con todo esto, el hecho de que el techo de la casa no sea el lugar ideal para un panel solar, no significa que haya que vivir sin disfrutar de las bondades del autoconsumo eléctrico. Y aquí es cuando entran en escena las pérgolas solares.

¿Cuáles son las ventajas de instalar una pérgola solar? Una de las ventajas a destacar es el estilo arquitectónico. Al incorporar los paneles en el techo de la pérgola, se pueden ocultar desde el nivel del suelo para que no distraigan la atención de la línea del techo de la casa.

En segundo lugar, la ubicación para máximo sol. Con paneles solares integrados, la pérgola debe orientarse para maximizar la exposición al sol, lo que se traduce en un aumento en la producción de energía.

Instalar este tipo de equipos proporciona múltiples usos. Al ser una estructura de doble uso, son más eficientes que un sistema fotovoltaico montado en el suelo. Puede utilizarse como parking, corredor, jardín y más.

Por último, otro de los factores que hace de este sistema uno de los más buscados por los clientes es su escalabilidad: se puede construir una pérgola solar, pensando en ampliar la estructura en un futuro.

¿Cuál es el proceso para instalar una pérgola solar? Cuando un cliente solicita un presupuesto de placas solares o pérgola solar con Green-Solar, la firma calcula cuántas placas solares son necesarias para así ahorrar lo máximo posible en la factura de luz y, a continuación, le hacen llegar una propuesta económica.

Posteriormente, un experto en instalaciones hará una visita a la vivienda para evaluar el caso particular. La estructura debe considerar el peso de los paneles solares, el tamaño de la estructura, el tipo de placas solares que se van a utilizar, los materiales que deben ser usados, la ubicación y condiciones de luz. Una vez acordadas todas las consideraciones, se procede a realizar la instalación.

En Green-Solar, realizan el 90 % de las instalaciones en un solo día. Si suele complicarse algo, se demoran como máximo otro día. Al terminar la instalación, el cliente ya estará produciendo energía limpia y ahorrando.

También se encargan de tramitar todos los permisos, licencias y subvenciones que se pueden aplicar, por lo que el cliente no tendrá que hacer nada más que disfrutar del ahorro y de un estilo de vida más sustentable.

¿Es posible instalar placas a una pérgola existente? Si bien se pueden agregar paneles solares a las pérgolas existentes, es ideal incorporar su diseño en la planificación de la pérgola desde el principio. Esto permite que el experto en instalaciones se asegure de que las estructuras de soporte estén diseñadas para soportar la carga adicional del sistema solar.

¿Si se instala una pérgola solar, aplican las subvenciones gubernamentales? Con las subvenciones disponibles, instalar una pérgola puede ser sorprendentemente asequible. Actualmente, existen muchos tipos de ayudas.

Además, los beneficios fiscales de energía solar disponibles pueden compensar buena parte del costo del proyecto de pérgola solar. Para 2022, estos beneficios fiscales cubrirán el 40 % de los costos del proyecto si es para vivienda habitual y 20 % si es segunda vivienda.

Ya sea que los paneles solares de la pérgola se agreguen a una residencia principal o a una casa de vacaciones, casi todos los costos de los elementos de la instalación se pueden reclamar como parte del programa de beneficios fiscales. Eso incluye los paneles solares, la mano de obra del contratista y los costos de los permisos, el cableado, los inversores, el equipo de montaje y los dispositivos de almacenamiento de energía.

¿Cómo obtener una propia pérgola solar? Diseñar y construir una pérgola solar implica un poco más que instalar un sistema típico de energía solar en el tejado. Green-Solar Power cuenta con especialistas listos para diseñar un sistema personalizado que se ajuste a las necesidades individuales de cada cliente. Ellos harán una visita a la vivienda y mostrarán las diferentes opciones disponibles según cada caso.

Para preguntar acerca de las pérgolas solares y su instalación, los clientes tienen a su disposición el correo electrónico info@green-solar.es, al que pueden enviar todas aquellas preguntas y dudas que quieran resolver.