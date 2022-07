La mesoterapia facial es un método que permite combatir el envejecimiento de la piel Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de julio de 2022, 13:59 h (CET)

El paso del tiempo, los factores genéticos y el estilo de vida hacen que el proceso de renovación de la piel se ralentice, provocando la aparición de síntomas de envejecimiento en el rostro, como pérdida de firmeza, manchas y líneas de expresión o arrugas. Sin embargo, estos signos pueden ser tratados mediante tratamientos estéticos como la mesoterapia facial, una forma de revitalizar y rejuvenecer la piel del rostro que ofrece en Leganés la Clínica Zero, la cual cuenta con un equipo de profesionales cualificados que proporcionan a sus pacientes el aspecto deseado.

Beneficios de la mesoterapia facial en la piel La mesoterapia facial consiste en la aplicación de microinfiltraciones superficiales de ácido hialurónico, vitaminas, minerales, aminoácidos y otras sustancias en la piel, por medio de agujas extremadamente finas e indoloras. A través de esta técnica, se consigue que la piel pueda nutrirse de forma profunda y duradera, dando resultados visibles desde la primera aplicación. De esta manera, se refuerza la piel, hidratándola y estimulando la microcirculación y la producción de colágeno y elastina.

Al mismo tiempo, se logra un efecto antioxidante que permite combatir los primeros síntomas del envejecimiento, corrigiendo arrugas finas y brindando un efecto rejuvenecedor y tensor inmediato. Otro de los beneficios que los pacientes podrán percibir es una piel con mayor luminosidad, frescura, brillo y grosor, además del mejoramiento de las manchas y pigmentaciones en el rostro.

Asimismo, permite contrarrestar la función de los radicales libres sobre la piel y, al ser seguro e indoloro, es posible realizarlo en cualquier época del año, permitiendo reincorporarse a la rutina inmediatamente después de someterse al tratamiento.

¿Cómo es el proceso de aplicación? Entre las sustancias más habituales en este tipo de tratamientos se encuentra el ácido hialurónico, el cual es imprescindible, ya que aporta hidratación a la piel y, al ser un componente que se encuentra en el organismo, se reabsorbe de manera natural.

Otro tipo de sustancias que se aplican en la mesoterapia facial son las vitaminas y antioxidantes, los cuales, al ser inyectables, tienen efectos más duraderos que con la aplicación de cremas faciales.

Así, por medio de microagujas, los especialistas de Clínica Zero administran las sustancias en función del estado y del tipo de piel de cada paciente. Asimismo, es importante mencionar que, durante el tratamiento, es recomendable alimentarse de manera saludable y beber gran cantidad de agua, además de evitar el alcohol y otros estimulantes.

Por lo tanto, para quienes busquen un tratamiento adecuado para evitar y frenar los síntomas de envejecimiento en el rostro, con profesionales con una amplia trayectoria de formación y experiencia, Clínica Zero es una de las mejores en mesoterapia facial en Leganés.



