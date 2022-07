El peligro de endeudarse para ir de vacaciones, según iMorosity Emprendedores de Hoy

2022-07

En este 2022, España está mucho más cerca de regresar a la normalidad. Después de los abrumadores efectos causados por la pandemia del covid y con la llegada del verano, muchas personas buscarán vivir esas vacaciones que, debido al confinamiento obligatorio por la pandemia, tuvieron que posponer en su momento.

Ante este panorama, iMorosity advierte de los riesgos que puede implicar endeudarse para ir de vacaciones. En este contexto, es normal que muchas familias quieran vivir sus vacaciones a lo grande, quizás incluso por encima de sus posibilidades económicas, lo que puede derivar en la solicitud de créditos que, a largo plazo, se tornan en una deuda difícil de pagar.

Aspectos a considerar antes de solicitar un crédito para ir de vacaciones Como señalan los expertos de iMorosity, es importante distinguir entre una inversión adecuada en vacaciones y un gasto desmesurado impulsado por el capricho de vivirlas al máximo. La falta de esta previsión puede llevar a las personas a recurrir a endeudamientos poco favorables, como préstamos personales o microcréditos pensados, en este caso, únicamente para gasto, en lugar de inversión. Estas opciones pueden, eventualmente, sobrepasar la capacidad de pago del prestatario, lo que deriva en un sobreendeudamiento que podría afectar a toda la familia.

La recomendación de iMorosity, en estos casos, es hacer una previsión minuciosa de los gastos que conlleva el ir de vacaciones según lo planeado y contrastar ese balance con los recursos a disposición de la familia o bien con su capacidad de pago, en caso de optar por el financiamiento crediticio. Además, antes de optar por una decisión de este tipo, es importante asegurarse de no tener deudas pendientes y comprobar que no se esté incluido en las listas de ficheros de morosos, ya que estas situaciones podrían complicar el acceso a la financiación.

Herramientas de gran ayuda para resolver problemas de solvencia En cuestiones relacionadas con las listas de morosos, iMorosity es la empresa especializada y líder en este sector en España, cuyos servicios ayudan a las personas en esta situación a solventar sus deudas y salir de estas listas. Su asistencia y pautas financieras son un referente de gran utilidad a la hora de tomar decisiones como, por ejemplo, endeudarse con un crédito para ir de vacaciones. Además, para quienes han sido incluidos en las listas de morosos en España, ofrecen alternativas de solución altamente eficaces y sumamente accesibles.

De hecho, con relación a la planificación de las vacaciones, ofrecen la posibilidad de hacer una consulta inmediata y gratuita a través de su web, para descartar o comprobar si se está incluido en alguna lista de morosos. Y tomar una decisión basándose en el resultado que ofrecen. Para quienes se hallan en esta situación, brindan un servicio jurídico altamente especializado en esta área, cuyo objetivo principal es ayudar a las personas a resolver sus problemas de solvencia y el cual constituye una de las mejores ayudas para salir de los ficheros de morosos.



