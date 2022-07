Ventajas de la publicidad online segmentada para conseguir leads, de la mano de Agencia TraficOnline

Actualmente, tener una página web o redes sociales no es suficiente para lograr el éxito en el mundo digital. Las empresas requieren la implementación de estrategias novedosas dirigidas a un público específico que les permitan conseguir leads de una forma efectiva y eficaz, siendo la publicidad segmentada uno de los elementos claves para lograr este propósito.

Agencia TraficOnline está especializada en conseguir clientes haciendo uso de las redes sociales. Estos profesionales se orientan en el desarrollo de campañas de pago mediante diferentes plataformas digitales, cuyo objetivo es obtener resultados mediante la publicidad online segmentada, haciendo uso de su método denominado ACC (atracción, captación y conversión).

¿Qué beneficios tiene segmentar la publicidad? De acuerdo a los expertos, un error común de las marcas en la actualidad es lanzar campañas publicitarias online de forma masiva, sin considerar que el producto o servicio que promocionan no resulta de interés para todo tipo de público. Esta situación hace que la estrategia de marketing no resulte eficaz, ya que, aunque puede llegar a un gran número de personas, no apunta a los potenciales clientes, por lo cual no es posible conseguir leads.

Es allí donde entra en juego la publicidad segmentada. Este elemento también conocido como targeting y permite que las marcas puedan definir a qué público dirigir una campaña. Lo que hace posible que solo los verdaderos clientes potenciales tengan acceso a los anuncios publicitarios.

Mientras más precisa sea la segmentación, más rentable es definir el presupuesto de una campaña publicitaria online, dando la posibilidad de que cualquier tipo de negocios pueda conseguir clientes. Este proceso contribuye a optimizar el tiempo y reducir los costes dentro de una organización, ya que es posible ver resultados más rápido sin tener que pasar por métodos de ensayo y error.

Adicionalmente, conocer el perfil del consumidor específico para cada marca permite fortalecer la relación con los clientes, debido a que los productos se adecúan a sus requerimientos y necesidades, promoviendo así la fidelización.

Asesoramiento gratuito especializado en publicidad online segmentada La efectividad del método ACC de Agencia TraficOnline le ha permitido consolidarse como una de las agencias especializadas en publicidad online segmentada con un amplio número de casos de éxito. Estos expertos llevan a cabo un procedimiento de 6 pasos que inicia con el análisis de la marca y la definición del público objetivo. Seguidamente, la estrategia de los profesionales se orienta a crear ofertas y resistibles, para luego llevar a cabo la segmentación del público y asegurar el éxito de la campaña en redes sociales.

A través de la captación el equipo de especialistas, ha conseguido llegar a un mayor número de personas, garantizando la conversión para las marcas que busquen un crecimiento exitoso en el entorno digital.

A través de la página web de Agencia TraficOnline, es posible conocer todos los aspectos relacionados con sus servicios y obtener una consultoría gratuita de 45 minutos.