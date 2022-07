Celebración de la cuarta edición de Trainingym Event Emprendedores de Hoy

Los softwares de gestión para gimnasios son herramientas ideales para ahorrar tiempo y dinero, captar mayor número de clientes, controlar las finanzas, etc. Actualmente, existe gran variedad de este tipo de sistemas, pero solo algunos destacan en el mundo por estar siempre actualizados y permitir la digitalización eficaz de los centros de entrenamiento.

Entre ellos, se encuentra el software de gestión Trainingym, el cual celebró su cuarta edición el 16 de junio en un evento exclusivo. El objetivo del evento fue demostrar la capacidad de la app para mejorar los resultados de los negocios fitness.

Trainingym Event 4.0: evento mundial para centros de fitness El pasado 16 de junio de este año 2022, la empresa Trainingym presentó la versión 4.0 de su software de gestión para gimnasios y otros centros de entrenamiento. En dicha presentación se mencionaron las últimas novedades del mismo, entre las cuales destacaron el acceso a la app desde cualquier dispositivo (móvil, tablet, PC, etc.) y las nuevas funciones de gestión.

La compañía también demostró la flexibilidad que ofrece el nuevo módulo de pago, así como la implementación de estrategias de gamificación en el módulo de fidelización de clientes. Además de esto, en el Trainingym Event 4.0, la compañía mostró a las empresas cada una de las mejoras que implementaron en las interfaces del software. Estas mejoras tienen como objetivo generar una experiencia de usuario más intuitiva e interactiva. Por otra parte, la nueva versión de la aplicación dispone de un creador de rutinas de entrenamiento eficaz que se adapta a las necesidades de los clientes de los centros de fitness.

¿Cuáles son los objetivos de Trainingym y su nuevo software de gestión? Durante la realización del Trainingym Event 4.0, el CEO de la compañía Rafa Martos mencionó que este evento fue planificado con el objetivo de ayudar a los centros de fitness a mejorar sus resultados. Explicado de otra forma, la compañía busca ayudar a este tipo de centros como los gimnasios y establecimientos deportivos a incrementar sus ingresos, clientes fijos y visitas de forma exponencial. Rafa Martos también menciona que Trainingym tiene un fuerte compromiso con promover en la sociedad española y el resto del mundo un estilo de vida más saludable. Esta es otra razón por la que han incluido en su nuevo software funciones más interactivas e innovadoras destinadas a optimizar y hacer más dinámico el entrenamiento físico. En la actualidad, el software de gestión de Trainingym es usado por uno de cada cinco gimnasios en España y más de 1.200 empresas de fitness alrededor del mundo.

El software de Trainingym cuenta con más de 18 millones de usuarios activos en todo el mundo que utilizan sus funciones a diario para hacer más efectivos sus entrenamientos. Esto demuestra el potencial que tiene la aplicación en el sector digital y el mundo del fitness.



