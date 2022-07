Los péptidos de cobre para combatir la caída del cabello, con Kmax Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de julio de 2022, 13:11 h (CET)

En la actualidad, en el mercado se comercializan miles de tratamientos que prometen combatir la caída del cabello. Entre ellos, una de las alternativas que está ganando más notoriedad por su efectividad son los péptidos de cobre.

En España, Kmax ofrece el K-Max Copper Peptides Scalp & Follicle Spray, un spray para cuero cabelludo y folículos pilosos cuyo ingrediente base son péptidos de cobre. Gracias a las altas concentraciones de dicho componente se generan efectos avalados científicamente que contribuyen a fortalecer el pelo fino y regenerar el cuero cabelludo enrojecido o irritado.

¿Qué son los péptidos de cobre? Se denomina péptidos de cobre a las cadenas cortas de aminoácidos ancladas al cobre que forman las proteínas y fungen como estimuladores de colágeno. Al tener propiedades antiinflamatorias reducen todo tipo de enrojecimiento, inflamación y dolor en cualquier zona afectada del cuerpo. Son conocidas sus contribuciones para desacelerar el proceso de envejecimiento y proteger la piel de amenazas externas.

En el cuidado del cabello, este ingrediente está ampliamente difundido por su eficacia para proporcionar fuerza al cabello fino, reparar la irritación del cuero cabelludo y estimular el crecimiento de nuevo pelo. La fórmula de K-Max Copper Peptides Scalp & Follicle Spray incluye péptidos de cobre en una loción de 2 botellas más aplicador. Este es ideal para resolver problemas como la caspa, la descamación, la fragilidad capilar y la sensibilidad del cuero cabelludo.

Péptidos de cobre para contrarrestar la caída capilar Diversos estudios han comprobado la efectividad de los péptidos provenientes del cobre para detener la caída del cabello por su composición molecular, ya que penetran fácilmente regenerando la piel que rodea los folículos pilosos, los encargados de sostener y propiciar el crecimiento de nuevas hebras.

El secreto para tener un cabello sano radica, en buena medida, en la salud de la piel que se encuentra en el cuero cabelludo, por lo que utilizar tratamientos como K-Max Copper Peptides Scalp & Follicle Spray permite proteger la piel y, de forma simultánea, fortalecer las hebras nacientes. Este producto es una loción cosmética compatible con tratamientos farmacológicos para detener la caída del pelo, por lo que no resulta nocivo ni genera efectos secundarios o adversos con su aplicación. Para prolongar su efecto se recomienda no lavar el cabello durante 6 horas después de haberlo aplicado y repetir el proceso de 3 a 4 veces por semana, aunque también existe la posibilidad de hacerlo diariamente.

En definitiva, reconstruir y favorecer la salud del cuero cabelludo es la estrategia más acertada para detener la caída del cabello y facilitar el crecimiento de pelo más fuerte y óptimo. Los péptidos de cobre han mostrado ser efectivos para promover la formación de vasos sanguíneos y, por ende, impulsar la regeneración capilar.



