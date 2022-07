El derecho mercantil en las empresas, de la mano de Igualada Belchí Abogados Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de julio de 2022, 12:32 h (CET)

El derecho mercantil es un área que abarca todo lo relacionado con las actividades comerciales. Los abogados que se especializan en este sector deben conocer a cabalidad las disposiciones legales del país para saber cómo actuar en cada caso particular. Las funciones que estos profesionales desempeñan van desde la elaboración de contratos hasta la actuación como mediadores en intercambios internacionales entre dos compañías.

En España, uno de los bufetes de referencia que cuenta con expertos en la materia y que ofrece un trato personalizado a sus clientes es Igualada Belchí Abogados, el cual tiene dos sedes: una en Murcia y la otra en Madrid.

Por qué contar con el apoyo de un abogado en derecho mercantil Hay personas que ponen en marcha una empresa y tienen un gran conocimiento en el área en la que se desempeñan. No obstante, siempre hay cosas que se pueden escapar de las manos, como por ejemplo, los aspectos legales. Por fortuna, existe la figura del abogado en derecho mercantil, un aliado de los pequeños, medianos y grandes empresarios.

Contar con un experto en derecho mercantil permite a los dueños de las compañías enfocarse de lleno en sus negocios sin tener que preocuparse por la parte legal. Los especialistas están pendientes de las modificaciones de las normativas legales, de tal manera que determinada organización no se vea afectada ante algún cambio.

Los profesionales en el también llamado derecho comercial orientan a sus clientes en todo lo que necesiten y se enfocan en tener bajo control todos los aspectos legales que puedan afectar a una empresa a nivel económico y operativo.

Cómo ayudan a sus clientes los especialistas de Igualada Belchí Abogados Igualada Belchí Abogados es un bufete de abogados que nació en el año 2011. Sin embargo, el equipo de especialistas suma más de 30 años de experiencia. Los profesionales se dedican a varias áreas, entre ellas, el derecho mercantil.

Específicamente, los abogados se encargan de brindar asesoramiento jurídico y empresarial, llevando la batuta de la constitución de empresas, transformaciones, reestructuraciones, redacción y revisión de contratos, mantenimiento, liquidaciones, asesoramiento societario, etc.

Una de las especialidades del despacho jurídico es la gestión de trámites legales establecidos por la normativa europea para llevar a cabo procedimientos de segunda oportunidad, con el objetivo de que los clientes cancelen el 100 % de sus deudas. A su vez, tienen mucha experiencia en fusiones y adquisiciones de empresas, por lo cual actúan como asesores legales.

En este despacho de abogados, se involucran con cada una de las empresas que soliciten apoyo. El equipo se encarga de brindar un trato personalizado y cordial para que los clientes se sientan complacidos y en total confianza.

Los interesados en obtener mayor información sobre este lugar pueden acceder a la página web, donde están especificados todos los servicios. Asimismo, en la plataforma se encuentran las direcciones de ambas sedes y los teléfonos de contacto.



