Ciberinteligencia de la mano de los mejores expertos en IntelCon, el congreso en línea y gratuito de referencia internacional

El objetivo principal de esta tercera edición de IntelCon, que se celebra en horario de tarde de 16 a 21 horas (horario de España), es la difusión de conocimiento de calidad y consolidación de una comunidad enfocada en la ciberinteligencia. El congreso consta de ponencias, talleres y mesas redondas impartidas por eminencias en la materia tanto nacionales como internacionales, formando parte de un itinerario guiado que gira sobre el ya conocido Ciclo de Inteligencia.

Todos los interesados se pueden apuntar de forma gratuita para aprender, hacer networking virtual o para compartir alguna experiencia profesional con todos los integrantes de la comunidad Ginseg.

Se puede destacar la participación de Pablo López por parte del CCN Cert y a Casimiro Nevado del C1berWall. Toda la agenda del evento y el detalle de todas las ponencias, mesas redondas y talleres se puede encontrar actualizado en la web del evento.

Ponentes y ponencias confirmadas en IntelCon 2022 Agustin Bignú – Ataque y defensa a través de Inteligencia artificial

Ana Isabel Corral – Huellas borradas

Ana Páramo- HUMINT y CIBERHUMIT, ¿una o dos disciplinas?

Antonio Javier Maza- CriptOsint

Antonio Maldonado – Organización de un Servicio de Ciberinteligencia para Empresa u Organización

Arnaldo Andres Sierra- ARS de Generadores y Viralizadores de Fake News en RRSS-Twitter, mediante Ibm I2 Analyst’s Notebook

Belen Delgado Larroy – “Sh… Si alimentas mi odio, volveré” Odio en Tiktok

Carlos Caballero – La AutomatiSoar en el mundo intel

Carlos Cilleruelo – Un análisis detallado de ransomware y darknets

Carlos Diaz – Análisis profundo de los TTPs con el uso MitreAttack-CTI

Edwin Javier Peñuela – Modelo sistémico dimensional de apoyo a labores de ciberperfilamiento para actividades de SOCMINT

Francisco Carcaño – OSINT: through the fog of war

Gemma Martínez – Aspectos legales de las ciberamenazas

Iván Portillo – Ransomware al descubierto desde el prisma del Cyber Threat Intelligence vol 2

Javier Junquera – Un análisis detallado de ransomware y darknets

Javier Rodríguez – Inteligencia Económica: Un ejemplo real sobre el planeamiento de operaciones

Javier Valencia – Desinformación y ciberguerra como vector de ataque en stratcom. El caso de la invasión en ucrania.

Joan Martinez – Magicspoofing, from DNS to full compromise: An email history

Joan Soriano – Teoría de ciberguerra: Contrainsurgencia como modelo de defensa de la organización

Jon Flaherty – A spotlight on Spain & Latin America using Shadowserver Datasets

Jorge Martín – Ingeniería Social aplicado al Análisis de Células Terroristas

Jose Dugarte – ARS de Generadores y Viralizadores de Fake News en RRSS-Twitter, mediante Ibm I2 Analyst’s Notebook

Josep Albors – Cazando gusanos de arena. Cronología de los ciberataques rusos a Ucrania

Juan Carlos Izquierdo Lara – Juegos de ciberguerra: La estrategia ofensiva en la ciberinteligencia.

Juan Maciel – Human DDoS

Julian Gutierrez – OSINT: Todo OSINTER debería disponer de un método como este

Lennart Barke – Una investigación privada informática

Lorien Domenech – La AutomatiSoar en el mundo intel

Malachi Cecil – El Ecosistema Fraudulento en Telegram

Matias Grondona – CriptOsint

Miguel Ángel Liébanas – Ataque y defensa a través de Inteligencia artificial

Nounou Mbeiri – Análisis profundo de los TTPs con el uso MitreAttack-CTI

Pablo Gonzalez – From web2 to web3: (some) SCAMs

Pablo San Emeterio – OSINTIA

Pino Penilla – OSINT: through the fog of war

Roberto Gonzalez – Human DDoS

Salvador Gamero – Sophie VS gadgets: herramientas tecnológicas en el apoyo a los “operativos de campo”

Vicente Aguilera – Una imagen vale más que mil palabras

Wiktor Nykiel / Gemma Martínez – Ciclo de vida de una ciberinvestigación. Desde la detección, investigación y análisis hasta el proceso legal

En esta edición, al igual que las anteriores, la asistencia es totalmente gratuita y con streaming 100% online disponible para que puedan conectarse todos los interesados de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Este congreso es otra iniciativa más de Ginseg, donde sus fundadores Ivan Portillo y Wiktor Nykiel, están apostado por crear comunidad y difundir conocimiento de calidad en la materia de ciberinteligencia, cibervigilancia, inteligencia de amenazas, OSINT, SOCMINT, VirtualHUMINT, DeepWeb, respuesta a incidentes, técnicas de análisis, herramientas, ciberamenazas, entre otras.