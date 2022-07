La ciberdelincuencia en el siglo XXI Emprendedores de Hoy

martes, 26 de julio de 2022

Con un ordenador o un dispositivo móvil, cualquier persona puede acceder libremente a navegar por el ciberespacio. Si bien esta zona virtual abrió millones de posibilidades, también facilitó nuevas modalidades de actividades ilícitas, estafas y acoso. Estas conductas ilegales realizadas por ciberdelincuentes en el ciberespacio a través de dispositivos electrónicos y redes informáticas son denominadas ciberdelitos.

Quienes son víctima de estas desagradables situaciones, afortunadamente pueden contar con derecho en la red. El equipo de TQAbogados cuenta con profesionales capacitados en ciberdelincuencia y delitos en redes sociales, además de una vasta experiencia ayudando a clientes.

Las modalidades de ciberdelito en el siglo XXI Con el acceso permanente a las nuevas tecnologías, cualquier usuario está expuesto a sufrir algún tipo de ataque virtual. Estos ciberdelitos pueden llegar de muchas maneras, ya sea por sitios web no seguros, redes sociales, agujeros creados por vulnerabilidades de seguridad, contraseñas poco seguras en cuentas y dispositivos inteligentes o por el correo electrónico.

Entre las modalidades delictivas a través de la tecnología, un usuario puede sufrir estafas, robos de datos personales, de información comercial estratégica, suplantación de identidad o fraudes informáticos.

A su vez, existen otras formas de ataque. El phishing es cuando alguien se hace pasar por empresas de servicios, oficinas de gobierno o amigos de algún familiar para obtener datos que le permitan ingresar a una cuenta bancaria o perfil de redes sociales, servicios y aplicaciones web.

El ciberbullying es el acoso por mensajería instantánea y por su parte, el grooming es cuando personas adultas intentan obtener fotografías o vídeos sexuales de personas menores para posteriores chantajes o previo al abuso sexual.

¿Cómo actuar al ser víctima de un ciberdelito? Cuando se sufre alguna modalidad de ciberdelito, es indispensable guardar la evidencia en algún dispositivo tecnológico y no divulgarla. A la vez, se recomienda imprimir copias de todo y guardarlo, pues todo contenido virtual se puede borrar y eso implicaría perder todas las pruebas del caso.

El paso a seguir es buscar asesoramiento legal de abogados especializados en ciberdelitos, a fin de saber cómo resguardar la evidencia pertinente para realizar la denuncia y a dónde acudir para iniciar el proceso legal. Con acompañamiento y buen trato hacia sus clientes, el despacho de abogados TQAbogados está formado por profesionales en el área, capacitados para brindar resoluciones eficaces a sus clientes ante estas problemáticas.

Además de brindar clases de ciberdelincuencia en diferentes universidades, los profesionales trabajan con delitos informáticos y en redes sociales para asesorar y resolver los conflictos de sus clientes de forma cómoda y eficaz.



