¿Qué se necesita para abrir un restaurante de hamburguesas?, con TriunfaBurguer

lunes, 25 de julio de 2022, 17:36 h (CET)

Un negocio de comida rápida, como un restaurante de hamburguesas, está muy lejos de ser un emprendimiento sencillo si se tiene como meta ganar dinero. Como en cualquier otro proyecto, se debe contar con una visión y una planificación estratégicas para competir y mantenerse en el mercado.

Los expertos del programa especializado TriunfaBurger afirman que sin estos dos aspectos es muy difícil que un emprendedor pueda recuperar su inversión. Su experiencia como desarrolladores de un Programa de Memorización y Consultaría Gastronómica les ha permitido definir varios elementos que son necesarios para abrir un restaurante de hamburguesas.

Una carrera de dificultades Cualquier proyecto de restauración y, más aún, los enfocados en negocios de comida rápida, es una verdadera carrera de dificultades. Carlos Sánchez es uno de los voceros del programa TriunfaBurger y confirma esta tesis. Si no se tiene la experiencia necesaria o la información adecuada, la opción más probable es la del fracaso.

De hecho, eso ocurre con la mayoría de estos emprendimientos en España. Sin tener en cuenta la pandemia, que entre 2020 y 2021 cerró unos 85.000 negocios entre bares y restaurantes, su índice de fracaso sigue siendo alto. Un alto porcentaje de los nuevos proyectos colapsa durante los primeros 18 meses y muy pocos superan los dos años.

Carlos Sánchez afirma que incluso mucho de esos nuevos proyectos ni siguiera llegan a ver la luz y se quedan en el camino. Según su firma, 80% de los restaurantes de comida rápida fracasan y solo el 20% restante consigue ser un negocio rentable y escalable. Es por ello que lo primero que debe buscar un inversor es una asesoría adecuada para saber qué terreno está pisando.

Los elementos necesarios para abrir un restaurante de hamburguesas TriunfaBurger es un programa de mentorización y consultoría para los emprendedores del sector de la restauración y la gastronomía. Su enfoque son los negocios de comida rápida, en los cuales ayudan a su puesta en funcionamiento. En su consultoría también abordan casos de emprendimientos que ya están funcionando, pero que requieren un empuje adicional para aumentar sus ventas.

En función de esa experiencia, Carlos Sánchez dice que entre los elementos necesarios para abrir un restaurante de hamburguesas está la selección del lugar. Hay que ser conscientes de la competencia cercana, los potenciales clientes y la accesibilidad. Estas variables, junto al presupuesto inicial, deben definir el tamaño del negocio. Puede ser desde un foodtruck hasta un local más amplio con distintos ambientes.

Según Sánchez, otro factor fundamental son los elementos diferenciadores. La figura de un restaurante de hamburguesas es una constante en las ciudades. Por ello, para competir es necesario tener una oferta original, distinta y que guste a los comensales. Es lo que se define como la conformación de un buen menú. Por último, y no menos importante, es el adiestramiento. En un mercado tan competido, Sánchez asegura que la información es crítica para la supervivencia del negocio.



