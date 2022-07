¿Cómo funciona la tienda online de videojuegos físicos Wakkap? Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de julio de 2022, 17:20 h (CET)

La industria de los videojuegos es considerada una de las más importantes para el mundo del ocio y del entretenimiento. Por esta razón, a diario se venden millones de juegos de una variedad de categorías y para todos los tipos de plataformas.

En España, Wakkap es una de las tiendas para comprar videojuegos online que más destaca por su extenso catálogo de productos, sus ediciones coleccionistas de primera calidad, así como por las importaciones de títulos que son muy difíciles de encontrar en España. Este catálogo incluye desde juegos para PS4 o Switch hasta los videojuegos más populares para PS5 y Xbox Series.

Tienda online de videojuegos físicos Wakkap se diferencia del resto de las tiendas españolas de videojuegos porque vende juegos físicos de manera 100 % online bajo un concepto de pago seguro y un envío 24/48 horas. Estos pagos seguros pueden ser realizados con tarjeta de crédito, PayPal, pago a contra reembolso o ser fraccionados con Aplazame. En cuanto a los pedidos, estos se realizan de forma rápida y cómoda desde la página web de la empresa, ya que los clientes tienen disponible una cesta de compras confiable e interactiva.

Actualmente, Wakkap ofrece videojuegos físicos de las consolas con mayor popularidad en España, sin límites en la categoría o tipo de contenido (acción, fantasía, combates, coches, aventuras, etc.), tanto nuevos como seminuevos. Es importante destacar que la plataforma permite a los usuarios registrados comprar y vender sus videojuegos gracias al Plan Renove. Con él, los usuarios pueden conseguir grandes descuentos en la web a cambio de los juegos que ya no usan.

Productos y servicios que ofrece Wakkap Los videojuegos son la categoría principal en el catálogo de la tienda online Wakkap, pero no son los únicos productos que ofrece a sus visitantes. Esta empresa también ofrece suscripciones, tarjetas prepagos, merchandising y artículos de PC Gaming. De igual manera, Wakkap incluye en su extenso catálogo figuras Banpresto, libros de artes de videojuegos, stock de nuevas consolas, juegos de edición limitada y cualquier otro producto relacionado con el sector.

Por otra parte, la tienda destaca por dar a los jugadores un descuento exclusivo en cada uno de sus artículos. Este descuento forma parte del Plan Renove, el cual consiste en que las personas cambien juegos de PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One y Series por dicha rebaja. Wakkap es quien se encarga de determinar el valor del juego de acuerdo al criterio de sus expertos en la valoración y la industria de los videojuegos.

Wakkap, sin trabajar con intermediarios, permite a sus usuarios poder hacerse con sus videojuegos favoritos a un precio muy competitivo. Además, al trabajar directamente con las marcas, reciben regularmente stock de las consolas de nueva generación, especialmente PS5.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El glaucoma es la segunda causa de ceguera en Occidente Tulipán Negro, la marca más reconocida de Briseis ¿Cómo funciona la tienda online de videojuegos físicos Wakkap? Resolver una deuda con el banco, con ayuda de Liquidatudeuda.es La importancia de vender una vivienda en exclusiva, por Ciento Once Real Estate