Sistemas antirrobo para el coche, en Madrid Audio Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de julio de 2022, 16:01 h (CET)

Según un informe emitido por el Ministerio del Interior, en España se producen más de 100 robos de coche al día. En este contexto, es conveniente que los propietarios de automóviles adopten algunas medidas que contribuyan a prevenir estos hechos. Los datos oficiales indican que el 85 % de las sustracciones son improvisadas, por lo que es importante aparcar siempre en lugares iluminados o concurridos y revisar que las ventanas queden bien cerradas.

Al mismo tiempo, contar con un dispositivo antirrobo coche es un factor que contribuye tanto a la prevención de los robos como a la recuperación de los vehículos, si es que estos se producen. En este sentido, Madrid Audio es una de las empresas punteras en el sector de seguridad para automóviles. Esta compañía dispone de distintos dispositivos para evitar robos, roturas de cristales y otras incidencias.

Dispositivos antirrobo para el coche disponibles en Madrid Audio El robo de un coche siempre supone un disgusto que es conveniente evitar. Además, con el dinero que se obtiene a través de los seguros no es posible recuperar el 100 % del valor del auto, por lo que estos episodios suponen también un perjuicio económico. Por estos motivos, es mejor equipar el coche con dispositivos antirrobo que permiten vivir con mayor tranquilidad y seguridad.

Uno de los artículos disponibles en Madrid Audio para lograr este cometido es un cortacorriente táctil temporizado, diseñado exclusivamente por esta empresa. Se trata de un sensor oculto que impide que el automóvil arranque si no puede leer la huella digital del propietario. De esta manera, solo el dueño del coche puede arrancarlo.

Por medio de esta compañía, también es posible acceder a conectores para proteger la centralita o el puerto OBD del vehículo, para que los delincuentes no puedan acceder a ella. Madrid Audio también ofrece un sistema de armadura con acero irrompible que funciona para proteger la centralita del motor y evitar que sea desconectada.

Grabados y alarmas para disfrutar de mayor seguridad Otra medida de seguridad que es posible adquirir es el grabado de la matrícula en los cristales. Esto suele disuadir a los ladrones, ya que un auto robado con esta característica es menos rentable. Por otro lado, uno de los métodos disuasorios más comunes es el uso de una alarma, que puede ser tanto acústica como visual. Añadir un localizador con GPS brinda todavía mayor tranquilidad, puesto que, cuando la alarma se activa, este dispositivo emite una alerta en el móvil del dueño del vehículo.

En Madrid Audio también es posible encontrar un dispositivo antirrobo para coches eléctricos e híbridos. Sirve para bloquear el motor del coche y se activa con un mando a distancia o con un código que se introduce con las teclas del volante. Todos estos sistemas brindan mayor seguridad a los propietarios y ofrecen protección contra las tácticas cada vez más sofisticadas de los delincuentes.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El glaucoma es la segunda causa de ceguera en Occidente Tulipán Negro, la marca más reconocida de Briseis ¿Cómo funciona la tienda online de videojuegos físicos Wakkap? Resolver una deuda con el banco, con ayuda de Liquidatudeuda.es La importancia de vender una vivienda en exclusiva, por Ciento Once Real Estate