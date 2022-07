Transformación digital y automatización de procesos, de la mano de BWD Digital Transformation Emprendedores de Hoy

La automatización de procesos está mejorando de forma considerable la productividad en las empresas, especialmente en el área de gestión y administración de tareas de rutina. Esta mejoría aplica tanto para las grandes compañías como para las pymes y startups de cualquier tipo de negocio, ya que la digitalización de procesos se está incorporando en todos los sectores del mundo. La empresa BWD Digital Transformation es experta en transformación digital para el área de gestión de la información que incluye la automatización de procesos empresariales y otros elementos claves de la industria moderna.

Servicios profesionales de transformación digital en la gestión de la información BWD Digital Transformation es una empresa formada por especialistas en soluciones digitales para el área de gestión de la información de los procesos empresariales. De igual manera, esta compañía realiza trabajos de transformación digital en el ámbito de desmaterialización de procesos, IA, capturas de datos y archivos digitales. Estas soluciones tienen por objetivo ayudar a las pequeñas, medianas y grandes empresas en la automatización de procesos a nivel general como por ejemplo la captura, gestión, almacenamiento y entrega de documentos. Es importante mencionar que en la digitalización de datos y documentos esta compañía es reconocida por ser una de las mejores en brindar soluciones OCR (reconocimiento óptico de caracteres).

BWD Digital Transformation también ofrece servicios de robotización para procesos organizacionales, los cuales forman parte de su especialidad en el ámbito de la IA y machine learning. Además de esto, son expertos en acelerar la toma de decisiones y el acceso a información mediante la implementación de proyectos relacionados con la arquitectura de datos.

Soluciones 360º para la gestión de la información En la actualidad, existen gran variedad de soluciones para la gestión de la información y la automatización de procesos. El trabajo de BWD Digital Transformation es ofrecer a sus clientes las mejores opciones de esta variedad y un servicio profesional de consultoría para optimizar las herramientas de gestión utilizadas en las organizaciones. Esto significa que su labor no es vender algún producto o programa de software, sino brindar recomendaciones y soluciones digitales eficaces. De igual manera, esta compañía potencia el teletrabajo en los negocios de sus contratistas para aumentar el nivel de productividad en esta área.

BWD Digital Transformation también es reconocida en la industria financiera por sus casos de éxito en la implementación de proyectos para mejorar la velocidad de los procesos de validación de facturas. Como punto extra, estos expertos en automatización de procesos disponen de servicios de gestión de correspondencia tanto en digital como en papel, en los cuales incluyen administración de correos devueltos y registrados, integración de datos, etc.

BWD Digital Transformation ayuda a las empresas a migrar su departamento de gestión de la información al ámbito digital con el objetivo de automatizar sus procesos. Actualmente, esta compañía y sus profesionales forman parte del programa Kit Digital de los fondos europeos para ayudar a las pymes y startups que no cuentan con el presupuesto suficiente para contratar sus servicios.



