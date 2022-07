La programación y sus unidades didácticas, la llave que abre la puerta al aprobado

Preparadores de oposición a conservatorio hay varios, pero cuando se habla de oposición a conservatorio y Concepción Seijas, la relación es clara. La creación de un documento práctico con una atención personalizada para cada opositor. En palabras de la propia Concepción “de nada sirve tener un documento actualizado y muy trabajado, si la defensa no lo muestra”. Por ello, si la preparación no va un paso más allá, se perderá el tiempo invertido en la preparación. Para que esto no pase, Concepción Seijas comenzará su nuevo curso de Programación y Unidades Didácticas para Conservatorio el próximo mes de octubre, en el que se impartirán diferentes módulos para elaborar una programación que permita quedar entre los primeros de la oposición.

Curso personalizado para oposiciones conservatorio Cuando se comienza a preparar una oposición para conservatorio, si se quiere lograr un resultado exitoso, es importante contar con la guía de alguien que no solo aporte conocimiento, sino que también haya pasado por lo mismo. En este sentido, sus 20 años en el campo de las oposiciones le ha permitido hasta el momento que todos sus alumnos queden entre las 5 primeras plazas. Muchas de las personas que se han preparado con Concepción Seijas, destacan que sus grupos son reducidos, valorando muy positivamente su atención personalizada. De hecho, una de las cosas que más valoran es que la defensa de la programación y unidades didácticas, se trabaja codo a codo, de forma individual con Concepción Seijas.

¿Cuándo comienza el curso? El curso comienza en el mes de octubre. No obstante, se adapta a las circunstancias personales de cada uno; pudiendo incorporarse posteriormente. No obstante; debido a su trato tan personalizado las plazas son limitadas, y a fecha de hoy, está cerrando grupo. Por lo que si se está interesado en aprobar la oposición a conservatorio, no hay que demorarse.

¿En qué consiste el curso? El curso se divide en seis módulos. En el primero se detectan las fortalezas, para que el trabajo realizado durante el año sea más productivo y este se potencie en la defensa de la programación.

El segundo módulo, abarca todos los puntos necesarios para elaborar una programación didáctica, práctica y que se diferencie de los demás.

El tercer módulo, junto con el segundo, es de los más esperados. Este está destinado a trabajar las unidades didácticas. Aquí se entenderá el concepto de unidad que se necesita para la oposición y el motivo por el cual unos aprueban y otros no.

En el cuarto módulose aprenderá cómo defender la programación y unidades didácticas. Tal y como dice Concepción,”no todo es contenido”: el lenguaje no verbal es tan importante como el contenido de la oposición.

En el quinto módulo, gracias a su experiencia, de más de 20 años en el mundo de las oposiciones, se conocerán los criterios de evaluación de los diferentes tribunales a lo largo de toda la geografía española.

Si se conoce a Concepción Seijas, se sabe que siempre da más de lo que ofrece, por ello regala el sexto y último módulo, donde se puede realizar un análisis didáctico que permita a la persona diferenciarse de los demás.