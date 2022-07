La guía gratuita del coach Diego Pascucci que ayudará a cualquiera a encontrar su propósito de vida Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de julio de 2022, 11:40 h (CET)

A lo largo de la historia, el propósito de vida ha sido el objeto de reflexión de muchos filósofos de todo el mundo y, a día de hoy, sigue siendo un interrogante que muchas personas y profesionales desean responder.

Encontrar el propósito en la vida requiere primero un gran trabajo interno, autoconocimiento y una adecuada valoración de las habilidades y talentos de uno mismo.

En este proceso de descubrimiento, el coach profesional Diego Pascucci, especializado en desarrollo personal, busca ayudar y acompañar a las personas de una forma muy sencilla hasta su propósito de vida. ¿Cómo? A través de la guía gratuita y accesible para todos que ha creado con herramientas de coaching.

¿Qué es el propósito de vida? Si bien muchas personas han reflexionado sobre esto a lo largo de la historia de formas distintas, el propósito de vida se podría definir como el porqué de la existencia de una persona, el sentido que tiene su vida y esencialmente el para qué está viviendo.

Es así como el propósito de vida se convierte en una especie de brújula moral de alguien; la motivación principal de sus acciones, decisiones y sacrificios. En pocas palabras, el propósito es la razón de ser de una persona.

Es por eso que es importante descubrirlo, entenderlo y trabajar en ello, porque de lo contrario, la vida se puede volver un sinsentido, vacía y sin rumbo.

Descubrir y alcanzar el propósito en la vida es una de las formas de felicidad que existen, algo para lo que se necesita un esfuerzo diario a nivel externo, pero principalmente interno.

¿Cómo encontrar el propósito en la vida? Aunque se trata de una pregunta muy común en las personas, lo cierto es que el propósito de vida no es algo que se encuentra, sino que más bien se construye y se trabaja permanentemente. Sin embargo, sí que hay algunos aspectos que, al definirlos, pueden ayudar a identificarlo más fácilmente.

Este es el punto en el que el coach Diego Pascucci puede ayudar a quienes se estén haciendo este tipo de preguntas. ¿De qué manera?

Pascucci diferencia tres eslabones dentro del propósito de vida.

En la base de la pirámide, se sitúa el propósito de supervivencia, en el que se actúa para tener los recursos indispensables que permiten a las personas vivir, como por ejemplo, disponer de alimentos, un hogar, salud, afecto, etc.

Más arriba está el propósito de desarrollo personal, donde se busca obtener una sensación de bienestar por hacer algo que está alineado con los dones y valores de uno mismo.

Y en la cúspide,destaca el propósito de realización personal, en el que el individuo se enfoca en sentirse bien ayudando a los demás, queriendo transformar positivamente la vida de otras personas con aquello que a uno le apasiona hacer.

Diferenciados estos tres eslabones, Pascucci comparte las herramientas de coaching que utiliza para ayudar a las personas a encontrar su motivación y realización personal.

La guía gratuita de coaching para encontrar el propósito de vida El coach avalado por la Federación Internacional de Coaching ha creado una guía para ayudar a los interesados a conectar con su propósito de vida y les inspirará para replantearse ciertas cosas y emprender una nueva dirección en la vida.

Entre estos aspectos, se promueve el autoconocimiento a partir de saber los dones, valores y lo que genera bienestar a uno mismo; permitirse los errores y el equivocarse, hablar de los miedos, descubrir las subpersonalidades y encontrar una causa por la que vivir.

Además de estas preguntas con ejemplos, el coach también incluye diferentes audios y vídeos con historias de casos reales. Estos recursos están diseñados precisamente para quienes deseen descubrir su propósito y desarrollar al máximo su potencial.

La hoja de ruta diseñada por él mismo a partir de su experiencia como profesional en el ámbito y a la que todo el mundo puede acceder conduce a las personas de manera ordenada para que cualquiera sepa realizar el ejercicio correctamente y llegue al final de todo habiéndose dado respuesta a la gran cuestión: “¿Cuál es mi propósito de vida?”.

Para acceder a la guía gratuita y recorrer este camino de la mano del coach, basta con hacer clic en el enlace para ingresar al artículo de su blog sobre el propósito de vida.



