Formar el cuerpo con Tesla Former, disponible en Clínica Femme

sábado, 23 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Las alternativas no quirúrgicas ni invasivas se consolidan como métodos efectivos para quemar grasa y ganar musculatura. En ese sentido, dispositivos de última tecnología como Tesla Former facilitan formar el cuerpo mediante sesiones de 30 minutos, 45 minutos o 1 hora generando contracciones que oscilan entre las 50.000 y 100.000.

Este novedoso tratamiento que construye y tonifica los músculos de forma simultánea es ofrecido por la Clínica Femme, centro de medicina estética en Vigo que dispone de profesionales experimentados y aparatología de vanguardia para obtener resultados provechosos y evidentes.

¿Qué es Tesla Former y para qué sirve? Tesla Former Prestige es un dispositivo que genera contracciones musculares completas mediante estimulación nerviosa. El mismo no depende del paso de corriente eléctrica en sus electrodos y, en cambio, se vale del campo magnético para penetrar en el cuerpo con pulsaciones constantes. Estas permiten que los iones propiciados por la estimulación fluyan y se genere una sensación de entrenamiento de alta densidad como el realizado por deportistas de élite.

El sello diferencial de Tesla Former radica en que contrae los músculos directamente prescindiendo del estímulo cerebral previo que suele ocurrir al momento en que una persona decide hacer ejercicio. De esta manera, se generan contracciones con un 100 % de la fuerza corporal, ya que no hay mediación de la adaptación de la mente ante los procesos que requieren mayor trabajo físico y resistencia. De esta manera, este novedoso aparato sirve para quemar la grasa de diversas zonas del cuerpo, creando músculos y tonificando al mismo tiempo.

Formar el cuerpo ideal con Tesla Former La Clínica Femme dispone de Tesla Former y lo ofrece a todos sus pacientes en sus instalaciones. Este método eficaz para formar el cuerpo, contribuir al crecimiento y fortalecimiento de la masa muscular permite quemar grasa más fácilmente incluyendo la localizada en zonas de mayor dificultad. Esto se debe a que este dispositivo trabaja en todos los grupos musculares: ABS, bíceps, tríceps, glúteos, muslos y suelo pélvico. Además, tiene 3 teslas de potencia y frecuencias alternativas para producir contracciones con mayor intensidad, profundidad y fuerza.

Para las personas interesadas en mantenerse en forma, fijar la postura y levantar los glúteos, Tesla Former ofrece una solución efectiva. Este tratamiento no invasivo no exige preparación previa ni requiere de un tiempo de inactividad para aumentar su potencia, por lo que permite aprovechar la sesión en su totalidad sin perder ningún minuto. También es posible agregar la silla Tesla Care para llevar a cabo estimulaciones en la zona lumbar y pélvica con una terapia indolora y cómoda.

Alcanzar el cuerpo soñado, definir el abdomen, mejorar el aspecto de la piel y contribuir al drenaje linfático ha dejado de ser una imposibilidad gracias a Tesla Former, un dispositivo versátil con múltiples beneficios que se evidencian desde las primeras sesiones con constancia.



